У Туреччині заарештували понад 170 військових за підозрою в причетності до невдалого перевороту

Влада Туреччини заарештувала 176 військовослужбовців за підозрою у зв’язках з мережею, очолюваною релігійним діячем із США Фетхуллахом Ґюленом, який, на думку Анкари, організував спробу державного перевороту в 2016 році.

9 липня прокуратури Стамбула повідомила, що серед заарештованих є полковник, два підполковники, п’ять майорів, сім капітанів і 100 лейтенантів.

Загалом у справі про держпереворот в Туреччині в очікуванні судових розглядів опинилися понад 77 тисячі людей, близько 150 тисяч держслужбовців та військових були звільнені або відсторонені від роботи.

Уряд президента Реджепа Тайїпа Ердогана стверджує, що Фетхуллах Ґюлен причетний до невдалої спроби перевороту 15 липня 2016 року, в результаті якої загинули 250 людей. Колишній соратник президента Туреччини Ґюлен з 1999 року проживає в добровільному вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Туреччина неодноразово домагалася екстрадиції Ґюлена зі Сполучених Штатів, але Вашингтон його не видає.

Західні союзники і правозахисні організації звинувачують Ердогана у використанні невдалого перевороту для придушення незгодних із його політикою.