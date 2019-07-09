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09 Липень 2019, Київ 12:49
Новини | Міжнародні

У Туреччині заарештували понад 170 військових за підозрою в причетності до невдалого перевороту

Фетхуллах Ґюлен, який живе у США, на думку Анкари, організував спробу державного перевороту в Туреччині у 2016 році

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Влада Туреччини заарештувала 176 військовослужбовців за підозрою у зв’язках з мережею, очолюваною релігійним діячем із США Фетхуллахом Ґюленом, який, на думку Анкари, організував спробу державного перевороту в 2016 році.

9 липня прокуратури Стамбула повідомила, що серед заарештованих є полковник, два підполковники, п’ять майорів, сім капітанів і 100 лейтенантів.

Загалом у справі про держпереворот в Туреччині в очікуванні судових розглядів опинилися понад 77 тисячі людей, близько 150 тисяч держслужбовців та військових були звільнені або відсторонені від роботи.

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Уряд президента Реджепа Тайїпа Ердогана стверджує, що Фетхуллах Ґюлен причетний до невдалої спроби перевороту 15 липня 2016 року, в результаті якої загинули 250 людей. Колишній соратник президента Туреччини Ґюлен з 1999 року проживає в добровільному вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Туреччина неодноразово домагалася екстрадиції Ґюлена зі Сполучених Штатів, але Вашингтон його не видає.

Західні союзники і правозахисні організації звинувачують Ердогана у використанні невдалого перевороту для придушення незгодних із його політикою.

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