У Туреччині видали ордери на арешт близько 300 військових у справі про держпереворот

Генеральна прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 295 чинних військовослужбовців, звинувачених у ймовірних зв’язках із мережею, очолюваною релігійним діячем із США Фетхуллахом Ґюленом, який, на думку Анкари, організував спробу державного перевороту в 2016 році.

Як йдеться в заяві Генпрокуратури Туреччини 22 лютого, серед осіб, яким загрожує арешт є три полковники, вісім майорів і 10 лейтенантів.

Згідно з документом, близько половини військових служать в армії, решта – в інших підрозділах ЗСУ, в тому числі на флоті і у ВПС.

За даними турецької ГПУ, після півночі 22 лютого поліція почала кілька паралельних операцій із затримання військових. Скільки вже заарештували наразі не відомо.

Фетхуллах Ґюлен заперечує причетність до невдалої спроби перевороту 15 липня 2016 року, в результаті якої загинули 250 людей. Колишній соратник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з 1999 року проживає в добровільному вигнанні в американському штаті Пенсильванія.

Після спроби перевороту за ґратами в очікуванні судових розглядів опинилися понад 77 тисяч людей. Влада звільнила або усунула від роботи 150 тисяч цивільних і військових. Ердогана звинувачують у використанні невдалого перевороту для придушення незгодних із його політикою.