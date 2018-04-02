Туреччина вимагає арешту Ґюлена у справі про вбивство посла Росії

Суд у Туреччині видав ордер на арешт релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, що живе у США, і ще сімох людей у справі про вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, повідомляють турецькі ЗМІ.

Ордер з’явився напередодні візиту до Туреччини президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє агенція Anadolu, Ґюлена і сімох інших осіб підозрюють у намаганні «знищити конституційний порядок» і «плануванні вбивства».

Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.

Влада Туреччини раніше заявляла, що вбивця мав зв’язки з рухом Ґюлена, але останній це заперечував. Турецька влада також обвинувачує Ґюлена в організації спроби перевороту в липні 2016 року і вимагає від США його екстрадиції. Ці звинувачення Ґюлен також відкидає. США відмовляються видати клірика Туреччині, називаючи звинувачення на його адресу політично мотивованими.