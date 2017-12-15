ЗМІ: у Туреччині затримали нового підозрюваного у справі про вбивство російського посла

У Туреччині заарештували нового підозрюваного в причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова, повідомляють місцеві ЗМІ.
За їхніми даними, прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства колишньому співробітникові турецької поліції Рамазану Юджелю.
Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов'язків.
Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали чотирьох осіб, серед них – двоє колишніх поліцейських.
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