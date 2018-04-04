Євросоюз критикує Косово та Туреччину за депортацію шести опонентів Ердогана

Європейський союз 3 квітня розкритикував депортацію з Косова шести турецьких громадян, які були політичними опонентами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Речниця Євросоюзу Майя Коціянчич зазначила, що угода про асоціацію ЄС із Косовом вимагає від Приштини «повної поваги до верховенства права» та сприяння «повазі і дотриманню прав людини та основних свобод».

«Заборонені процедури щодо арешту, тримання під вартою або заслання суперечать цим принципам», – сказала речниця.

«Що ж до Туреччини, ми розуміємо необхідність притягнення винних до відповідальності за спробу державного перевороту, (але – ред.) будь-які ймовірні правопорушення або злочини мають підлягати належним процедурам і добре встановленим міжнародним нормам щодо видачі (потенційних підозрюваних – ред.). Право кожної людини на справедливий суд має бути повною мірою шанованим», – додала Коціянчич.

Депортацію, що сталася 29 березня, схвалили міністр внутрішніх справ та керівник розвідки Косова. Через день прем’єр-міністра Косова Рамуш Харадінай звільнив цих чиновників, заявивши, що вони діяли без його дозволу.

Депортовані турки мали зв’язки з рухом Фетхуллаха Ґюлена, який Ердоган звинувачує в невдалій спробі державного перевороту 2016 року. Ісламський клірик Ґюлен та його прихильники неодноразово заперечували ці твердження.

Косово та Туреччина раніше заявляли про намір у майбутньому стати членами ЄС.