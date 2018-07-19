У Туреччині перестає діяти надзвичайний стан

У Туреччині 19 липня перестав діяти режим надзвичайного стану, запроваджений після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Тим часом, комітет з юстиції парламенту країни почав розглядати нове антитерористичне законодавство.

Про намір скасувати дію надзвичайного стану під час своєї передвиборної кампанії заявляв президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. У 2016 році надзвичайний стан запровадили спочатку терміном на три місяці, але пізніше продовжили на невизначений термін.

Після оголошення про надзвичайний стан у турецької влади з’явилася можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висування звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дію Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість «швидко відповідати на дії терористичних організацій».

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За цей час влада Туреччини анулювала паспорти майже 11 тисяч людей, ще тисячі журналістів, викладачів і військових були арештовані або засуджені до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту в країні. Також влада закрила кілька тисяч шкіл і благодійних організацій за підозрою в причетності до організаторів перевороту.

Ці дії викликали різку критику на Заході. Кілька європейських країн висловили побоювання, що Ердоган під приводом режиму надзвичайного стану консолідує в своїх руках ще більшу владу. Однак турецька влада запевняла, що непричетних до заколоту громадян режим надзвичайного стану не стосується.