Європарламент порекомендував припинити переговори про вступ Туреччини до ЄС

Європейський парламент порекомендував Європейському союзові офіційно припинити переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС через занепокоєння щодо верховенства права і прав людини в цій країні.

Необов’язкову до виконання рекомендацію такого змісту, що міститься в доповіді щодо Туреччини, Європарламент затвердив 477 голосами проти 64 за 97 тих, хто утримався, у зв’язку з конституційним референдумом у Туреччині, який у квітні затвердив зміни до Конституції, що, зокрема, надають надширокі повноваження президентові країни.

Як мовиться в доповіді, Європарламент закликає всі 28 країн-членів Євросоюзу «невідкладно» офіційно зупинити переговори з Туреччиною в тому разі, якщо Анкара запровадить конституційні зміни в їхньому первісному вигляді, без поправок.

У Туреччині міністр у справах ЄС Омер Челік уже відреагував на цю доповідь, заявивши, що вона «спрямована на підрив відносин» між Анкарою і Брюсселем.

Це вже не перша така рекомендація з боку Європарламенту: в листопаді 2016 року він уже ухвалював резолюцію, в якій закликав країни-члени ЄС «ініціювати тимчасове замороження переговорів із Анкарою» доти, поки не будуть скасовані «непропорційні заходи в рамках надзвичайного стану в Туреччині», запровадженого після невдалої спроби перевороту в липні 2016 року.

Останнім часом напруженість у відносинах між Євросоюзом і владою Туреччини різко зросла. У ЄС непокояться, що президент Реджеп Тайїп Ердоган переслідує своїх супротивників і порушує права людини у перебігу придушення широких кіл людей, яких Анкара вважає причетними до спроби перевороту.

Туреччина ще 1959 року подала заявку до тодішнього Європейського економічного співтовариства, попередника Євросоюзу, про асоційовані відносини з ним. 1963 року вона підписала з ЄЕС угоду про асоціацію, яка визнавала остаточну мету Туреччини набути в майбутньому повне членство. 1987-го Анкара подала офіційну заяву про таке членство, але відповіддю з Брюсселя було рішення відкласти справу до кращих часів через складну політичну й економічну ситуацію в Туреччині і її непрості відносини з Грецією й Кіпром. Переговори про вступ, уже до створеного 1992 року Європейського союзу, врешті почалися 2005 року й відтоді майже не просунулися.