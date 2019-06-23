Опозиціонер переміг на виборах мера Стамбула

У Туреччині опозиційний кандидат Екрем Імамоглу переміг на виборах мера Стамбула. Кандидат від владної Партії справедливості і розвитку Біна Їлдирим привітав свого суперника з перемогою та висловив надію, що новий мер гідно служитиме інтересам жителів Стамбула.

Турецькі ЗМІ повідомили, що Імамоглу набрав 53,6% голосів після обробки 95% бюлетенів. За словами кандидата, який програв, вибори показали, що турецька демократія працює безвідмовно.

Повторні вибори в Стамбулі призначили за рішенням Вищої виборчої комісії Туреччини. Вона підтримала претензії президента Реджепа Тайїпа Ердогана, лідера владної партії і президента країни. Він заявляв про фальсифікації і порушення на виборах у березні, коли також виграв кандидат від опозиції.

Ердоган стверджував, що на виборах було багато порушень і фальсифікацій. У результаті Вища виборча комісія скасувала результати березневих виборів. Рішення зазнало широкої міжнародної критики, на адресу Ердогана лунали звинувачення в авторитаризмі. На повторних виборах мера балотувалися понад 20 кандидатів, серед них і переможець весняних виборів Імамоглу.

Своїх спостерігачів до Туреччини надіслала Рада Європи, найстаріша в Європі міжнародна організація, яка розробила і схвалила Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод.