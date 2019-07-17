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17 Липень 2019, Київ 11:41
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що США не будуть продавати Туреччині винищувачі F-35

Модель американського винищувача F-35

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Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона не продавати Анкарі сучасні американські винищувачі F-35. 16 липня Трамп заявив журналістам, що вважає «несправедливим» скасування продажу Туреччині понад сотні літаків, звинувативши свого попередника Барака Обаму у неспроможності продати свого часу ракети Patriot.

Заборона на продаж 116 літаків стала відповіддю на поставку до Туреччини перших партій російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Раніше виконувач обов’язків міністра оборони США Марк Еспер у Сенаті заявив, що Туреччина «не може мати і те, і інше» – і російське, і американське обладнання, тому що С-400 «істотно підривають можливості F-35», додав він.

/**/ /**/ /**/ Виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанахан
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Пентагон побоюється, що якби F-35 потрапили до Туреччини, Росія за допомогою радарів С-400 могла б отримати важливу інформацію про електроніку, якою оснащені винищувачі.

15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про отримання Анкарою вісьмох літаків з російськими комплексами С-400.

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