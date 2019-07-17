Трамп заявив, що США не будуть продавати Туреччині винищувачі F-35

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона не продавати Анкарі сучасні американські винищувачі F-35. 16 липня Трамп заявив журналістам, що вважає «несправедливим» скасування продажу Туреччині понад сотні літаків, звинувативши свого попередника Барака Обаму у неспроможності продати свого часу ракети Patriot.

Заборона на продаж 116 літаків стала відповіддю на поставку до Туреччини перших партій російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Раніше виконувач обов’язків міністра оборони США Марк Еспер у Сенаті заявив, що Туреччина «не може мати і те, і інше» – і російське, і американське обладнання, тому що С-400 «істотно підривають можливості F-35», додав він.

Пентагон побоюється, що якби F-35 потрапили до Туреччини, Росія за допомогою радарів С-400 могла б отримати важливу інформацію про електроніку, якою оснащені винищувачі.

15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про отримання Анкарою вісьмох літаків з російськими комплексами С-400.