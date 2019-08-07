Україна й Туреччина обговорюють можливість створення зони вільної торгівлі – Офіс президента

Україна та Туреччина розглядають можливість підписання Угоди про вільну торгівлю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомив Офіс президента.

«Ми домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу», – заявив Зеленський.

Ердоган зі свого боку зазначив, що під час двосторонньої зустрічі вони обговорили всі аспекти турецько-українських відносин.

«Ми переглянули кроки, які маємо зробити на шляху розвитку торговельно-економічної співпраці. Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес щодо укладення Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої тривають вже багато років», – зазначив Ердоган.

Він додав, що товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути 10 мільярдів доларів США. На переконання турецького президента, досягнення цієї мети цілком реальне.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.