Чубаров: Зеленський під час візиту в Туреччину обговорить звільнення українських політв’язнів у Росії

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського 7-8 серпня до Туреччини піднімуть питання про звільнення українських політв’язнів, утримуваних на території Росії і анексованого Криму. Про це 5 серпня розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Під час візиту буде обговорюватися дуже широке коло питань: починаючи від взаємодій у військовій сфері і завершуючи співпрацею в питаннях звільнення політв’язнів, забезпечення прав людини на окупованих територіях. Я не сумніваюся, що Україна буде в цьому отримувати підтримку турецької держави на всіх міжнародних майданчиках», – зазначив Чубаров.

Від наголосив, що Туреччина продовжує бути стратегічним союзником України.

«Те, що Туреччина в числі країн, куди відбуваються перші візити новообраного президента, говорить про те, що вона продовжує розглядатися Україною як близький стратегічний партнер і союзник. Це безперечно незмінна позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави: невизнання анексії Криму та підтримка кримськотатарського народу і його опору російській окупації», – додав Чубаров.

Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента України Володимира Зеленського до Туреччини 7-8 серпня. У рамках візиту запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української і кримськотатарської громад.

Раніше про планований візит Зеленського в Туреччину повідомила пресслужба президента України.