Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил.

Він звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського та призначив на його місце Володимира Кравченка, який був командувачем військ оперативного командування «Північ».

Іншим указом Сирський призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. На цій посаді він замінив Сергія Попка.

Олександр Сирський був командувачем Об’єднаних сил з травня 2019 року. Його призначив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Навесні 2018 року Антитерористична операція (АТО) на сході України була замінена на операцію новостворених Об’єднаних сил (ООС). Тоді її командувачем став Сергій Наєв.