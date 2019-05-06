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06 Травень 2019, Київ 16:52
Новини | Політика

Порошенко призначив новим командувачем ООС Олександра Сирського

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Президент України Петро Порошенко призначив новим командувачем Операції об’єднаних сил генерала Олександра Сирського. На цій посаді він змінить Сергія Наєва, який командував операцією до сьогодні.

«За пропозицією міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка було ухвалене рішення про проведення ротації керівництва операції Об’єднаних сил, тому я вирішив підтримати пропозицію Міністерства оборони і призначити на посаду командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сирського Олександра», – заявив Порошенко під час перебування на Донеччині 6 травня.

За словами президента, український воїн на першій лінії буде отримувати майже тисячу гривень на день і понад тисячу доларів на місяць
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Перед початком збройного конфлікту на Донбасі Олександр Сирський був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. На початку 2015 року Сирський займав посаду першого заступника керівника Антитерористичної операції. Указом президента в 2016 році став генерал-лейтенантом. Сергій Наєв з березня 2018 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС України та командир Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Навесні 2018 року Антитерористична операція (АТО) була замінена на Операцію об’єднаних сил (ООС), її командувачем став Сергій Наєв.

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