Вдячна тобі, що не скористалася папкою для евакуації – Римма Зюбіна у флешмобі «#Завдяки тобі»

Вони повертаються з війни і стикаються з агресивними новинами про ветеранів; їдуть у формі в автобусі чи метро і відчувають уважні погляди оточуючих; їм можуть відмовити у безкоштовному проїзді, вони можуть почути від незнайомої людини: «А ніхто вас не просив воювати»… І рідше відчути подяку від звичайних українців за захист, збереження кордонів і мир у більшості міст.

Щоб подякувати ветеранам і підтримати їх на шляху реінтеграції в суспільство після війни, в Україні створили проект «#Завдяки тобі», розповідає його продюсер Дарія Михайлова.

«Хоча вже 5 років іде війна, у нас немає традиції громадського привітання солдатів, військових, ветеранів. Як наприклад, в США люди підходять до військових і кажуть: «Thank you for your service» – «Дякую за службу». І ось придумали жест шани – прикладати руку до серця, як спосіб просто подякувати на вулиці людям у формі, не порушуючи їхнього особистого простору. Бо в Україні часто люди не можуть подолати цей бар’єр і підійти до іншого аби щось сказати, але часто відчувають потребу висловити вдячність, приділити увагу, розказати щось, але вони цього бояться», – каже Дарія Михайлова.

Ідею подяки військовим підтримали українські письменники, співаки, артисті та журналісти. Наприклад, Сергій Жадан – письменник та уродженець Луганщини:

«За чотири роки українсько-російської війни ми звикли до присутності військових на вулицях наших міст. Ми бачимо їх, коли вони їдуть на схід і коли повертаються на ротацію. Ми не завжди пам’ятаємо про те, що це саме вони завдяки своїй мужності, завдяки своїй відвазі тримають лінії фронту і забезпечують мирне існування наших міст».

Співачка, переможниця «Євробачення-2016», кримчанка Джамала: «Завдяки тобі я маю можливість народжувати дітей у своїй країні. Завдяки тобі я маю можливість писати пісні, свою музику, вірші, надихатись тобою. Завдяки тобі я маю можливість прокидатись кожного ранку та бачити усмішки моїх близьких».

А також акторка театру і кіно Римма Зюбіна: «Я вдячна тобі за те, що я не скористалася жодного разу тією папкою з документами, яку я склала в 2014 році. Вся моя сім’я знала, що ось тут, в цій невеличкій папці, є все найнеобхідніше для евакуації, і ми знали, що нічого з нашого будинку ми не візьмемо із собою, лише ось це. І за чотири роки ми не чіпали цю страшну папку. Цей мир в моєму домі, цей мир в моєму серці – завдяки тобі. Дякую тобі».

У соціальній мережі розпочався справжній флешмоб-подяка військовим. Звичайні українці записували відео, де дякували ветеранам АТО, та публікували відео, де прикладали руку до серця. Не очікували такої підтримки самі військові, каже продюсер.

Зараз команда проекту «#Завдяки тобі» працює і над моніторингом ЗМІ. Кажуть – тема ветеранів зазвичай висвітлюється дуже однобоко, через що військові, які повернулися з війни, відчувають негатив на собі.

«Якщо ви зараз у Google будете вводити словосполучення «ветеран», скоріше за все, побачити інформацію про ветеранів Другої світової війни, а якщо ветеран АТО – то в топі перші посилання із заголовками «Ветеран АТО напился и избил своего 5-месячного ребенка». І потім, якщо почнете шукати джерело цієї інформації, виявиться, що це якась фейкова пропагандистська інформація або неправильна репрезентація теми», – пояснює Дарія Михайлова.

Тож після дослідження команда цього збираються проводити тренінги для журналістів, як висвітлювати «ветеранський досвід».

А що можуть робити звичайні українці для підтримки військових? Не відводити очі, коли бачать людей у військовій формі, і просто прикласти руку до серця – це і буде жест подяки, який ветерани зрозуміють. Записати відео – розказати свою історію, пов’язану з військовими, та додати тег «Завдяки тобі».

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)