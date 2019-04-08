Учасник бойових дій Сергій Вєтров про взаємопідтримку ветеранів та власну справу

Учасник бойових дій на сході України, доброволець Сергій Вєтров відкрив власну справу – невеличку кав’ярню у середмісті Чернігова. Це не тільки спосіб заробляти на життя, а й реабілітація.

На фронт Сергій Вєтров пішов добровольцем. У військкоматі йому відмовили, хоча хлопець на той момент уже відслужив строкову службу, тож Сергій вступив до батальйону особливого призначення «Чернігів».

Влітку 2014-го року Сергій разом з побратимами стримували наступ ворожих сил в районі Станиці Луганської. 17 червня того року отримав осколкове поранення – у ноги та грудну клітину.

Після цього хлопцю довелось півтора місяці лікуватися у госпіталі.

Про війну Сергій Вєтров згадує не охоче, про своє поранення каже лаконічно – «нічого серйозного».

Товариші його характеризують як мовчазного, серйозного, справжнього друга, готового завжди прийти на допомогу.

Війна змінює – більше цінуєш життя

«Повернення із війни» – це не просто фізично «повернутися додому», це довгий процес перебудови свідомості і психіки, це перелаштування реакцій і мислення.

Але є те, що дозволяє пройти цей процес. Перше за все, це розуміння цінності життя як такого і відчуття «плеча» – підтримки від побратимів.

«Я почав більше цінувати сонячний день. Але найголовніше – це віддані друзі, побратими, яких я маю», – каже Сергій Вєтров.

Після повернення в мирне життя Сергій хотів спочатку відкриту власну справу у сільському господарстві. Однак, порахувавши скільки це коштуватиме, зрозумів, що це йому не по кишені. Тож, вирішив розпочати з невеликого бізнесу.

Маленьку кав’ярню Сергію допомогли відкрити бойові побратими.

«Це дуже добре, коли люди повертаючись із фронту, знаходять себе або в бізнесі, або в якихось інших сферах. І нехай ці ініціативи не підтримуються державою, але вони будуть підтримуватися побратимами, друзями», – вважає побратим Сергія, учасник АТО Євген Руденок.

Підтримувати одне одного – неписане правило бойових побратимів

Підтримувати один одного після війни, допомагати влаштуватись у мирному житті – це неписане правило, якого намагаються дотримуватись Сергій та його друзі.

«Ми приходимо, п'ємо тут каву – це вже підтримка. Хтось чимось іншим займається, і ми спілкуємося, співпрацюємо. Це таке, знаєте, ветеранське братство кращих друзів, побратимів». – каже ще один побратим Сергія, учасник бойових дій Володимир Мироненко.

Кав’ярня знаходиться у приміщенні Чернігівського молодіжного центру, де часто збираються на різноманітні заходи волонтери, воїни, ветерани.

Тож працювати колишньому учаснику АТО випадає якраз у колі однодумців та друзів.

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