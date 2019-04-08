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08 Квітень 2019, Київ 16:21
Суспільство

Учасник бойових дій Сергій Вєтров про взаємопідтримку ветеранів та власну справу

Сергій Вєтров, доброволець, учасник бойових дій

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Учасник бойових дій на сході України, доброволець Сергій Вєтров відкрив власну справу – невеличку кав’ярню у середмісті Чернігова. Це не тільки спосіб заробляти на життя, а й реабілітація.

На фронт Сергій Вєтров пішов добровольцем. У військкоматі йому відмовили, хоча хлопець на той момент уже відслужив строкову службу, тож Сергій вступив до батальйону особливого призначення «Чернігів».

Сергій Вєтров, доброволець, учасник бойових дій. Літо 2014 року
Сергій Вєтров, доброволець, учасник бойових дій. Літо 2014 року

Влітку 2014-го року Сергій разом з побратимами стримували наступ ворожих сил в районі Станиці Луганської. 17 червня того року отримав осколкове поранення – у ноги та грудну клітину.

Після цього хлопцю довелось півтора місяці лікуватися у госпіталі.

Про війну Сергій Вєтров згадує не охоче, про своє поранення каже лаконічно – «нічого серйозного».

Товариші його характеризують як мовчазного, серйозного, справжнього друга, готового завжди прийти на допомогу.

Війна змінює – більше цінуєш життя

«Повернення із війни» – це не просто фізично «повернутися додому», це довгий процес перебудови свідомості і психіки, це перелаштування реакцій і мислення.

Але є те, що дозволяє пройти цей процес. Перше за все, це розуміння цінності життя як такого і відчуття «плеча» – підтримки від побратимів.

«Я почав більше цінувати сонячний день. Але найголовніше – це віддані друзі, побратими, яких я маю», – каже Сергій Вєтров.

Після повернення в мирне життя Сергій хотів спочатку відкриту власну справу у сільському господарстві. Однак, порахувавши скільки це коштуватиме, зрозумів, що це йому не по кишені. Тож, вирішив розпочати з невеликого бізнесу.

Маленьку кав’ярню Сергію допомогли відкрити бойові побратими.

У Чернігові учасник АТО відкрив власну справу – невеличку кав’ярню в середмісті
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У Чернігові учасник АТО відкрив власну справу – невеличку кав’ярню в середмісті

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«Це дуже добре, коли люди повертаючись із фронту, знаходять себе або в бізнесі, або в якихось інших сферах. І нехай ці ініціативи не підтримуються державою, але вони будуть підтримуватися побратимами, друзями», – вважає побратим Сергія, учасник АТО Євген Руденок.

Підтримувати одне одного – неписане правило бойових побратимів

Підтримувати один одного після війни, допомагати влаштуватись у мирному житті – це неписане правило, якого намагаються дотримуватись Сергій та його друзі.

«Ми приходимо, п'ємо тут каву – це вже підтримка. Хтось чимось іншим займається, і ми спілкуємося, співпрацюємо. Це таке, знаєте, ветеранське братство кращих друзів, побратимів». – каже ще один побратим Сергія, учасник бойових дій Володимир Мироненко.

Кав’ярня знаходиться у приміщенні Чернігівського молодіжного центру, де часто збираються на різноманітні заходи волонтери, воїни, ветерани.

Тож працювати колишньому учаснику АТО випадає якраз у колі однодумців та друзів.

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