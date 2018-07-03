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03 Липень 2018, Київ 16:05
Новини | Суспільство

#Стартуйсьогодні: у Києві представили проект із підтримки ветеранського бізнесу

Як зазначила засновниця проекту «Бізнес воїнів» Наталія Міняйло, ветеранський бізнес має потужну соціальну складову

П’ять ветеранів бойових дій на сході України (із більш як 20 тих, хто подав заявки на конкурс) отримали можливість безкоштовно рекламувати свої бізнеси у рамках соціального проекту #Стартуйсьогодні. Проект ініціювали представники приватного бізнесу – група компаній SEOWAVE та їхні партнери, які займаються створенням рекламної продукції в інтернеті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До проекту долучилося Міністерство інформаційної політики України: заступник міністра Дмитро Золотухін повідомив, що інформувати про ветеранські ділові ініціативи і бізнеси можна через безкоштовну соціальну рекламу (зовнішня, вулична реклама).

«Це прояв поваги, прояв вдячності до людей, які захищали нашу країну – не просто їх шанувати, не просто їх підтримувати, а виявляти до них повагу, тому що не тільки на полі бою вони робили неймовірні речі, а й, використовуючи власне лідерство, громадянську позицію та власні знання вони створюють дійсно чудові комерційні продукти. Тому, коли ми познайомилися з тими, хто розпочав цей проект, ми вирішили підтримати його медійно», – наголосив Золотухін.

Як зазначила засновниця проекту «Бізнес воїнів» Наталія Міняйло, ветеранський бізнес має потужну соціальну складову: частину прибутків підприємці передають на підтримку тих, хто перебуває на передовій, родинам загиблих бійців та на потреби суспільного розвитку.

Один з перших успішних ветеранських бізнесів в Україні заснував ветеран бойових дій на Донбасі Леонід Остальцев, (мережа закладів харчування Pizza Veterano). Нині він і його команда проводять навчання і тренінги для тих, хто по закінченні військової служби планує започаткувати власну справу.

Піца від ветеранів. Бізнес-план (відео)
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Піца від ветеранів. Бізнес-план (відео)

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