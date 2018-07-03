Стартуйсьогодні: у Києві представили проект із підтримки ветеранського бізнесу

П’ять ветеранів бойових дій на сході України (із більш як 20 тих, хто подав заявки на конкурс) отримали можливість безкоштовно рекламувати свої бізнеси у рамках соціального проекту #Стартуйсьогодні. Проект ініціювали представники приватного бізнесу – група компаній SEOWAVE та їхні партнери, які займаються створенням рекламної продукції в інтернеті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До проекту долучилося Міністерство інформаційної політики України: заступник міністра Дмитро Золотухін повідомив, що інформувати про ветеранські ділові ініціативи і бізнеси можна через безкоштовну соціальну рекламу (зовнішня, вулична реклама).

«Це прояв поваги, прояв вдячності до людей, які захищали нашу країну – не просто їх шанувати, не просто їх підтримувати, а виявляти до них повагу, тому що не тільки на полі бою вони робили неймовірні речі, а й, використовуючи власне лідерство, громадянську позицію та власні знання вони створюють дійсно чудові комерційні продукти. Тому, коли ми познайомилися з тими, хто розпочав цей проект, ми вирішили підтримати його медійно», – наголосив Золотухін.

Як зазначила засновниця проекту «Бізнес воїнів» Наталія Міняйло, ветеранський бізнес має потужну соціальну складову: частину прибутків підприємці передають на підтримку тих, хто перебуває на передовій, родинам загиблих бійців та на потреби суспільного розвитку.

Один з перших успішних ветеранських бізнесів в Україні заснував ветеран бойових дій на Донбасі Леонід Остальцев, (мережа закладів харчування Pizza Veterano). Нині він і його команда проводять навчання і тренінги для тих, хто по закінченні військової служби планує започаткувати власну справу.