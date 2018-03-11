Київ – Майже сотня бізнесів, які розпочали ветерани бойових дій на сході України після повернення у мирне життя; сотні історій успіху вчорашніх бійців та волонтерів; розповіді самих ветеранів, які стали бізнесменами, але й надалі допомагають побратимам і родинам загиблих друзів – таку позитивну інформацію можна знайти на інформаційній платформі Veterano Service. Одна із засновниць цього сервісу Лариса Микитьон розповідає Радіо Свобода про завдання платформи.

Всі вони у нас унікальні! А ще вони мотивують інших, хто намагається себе знайти по поверненні з війни

– Ветеранські бізнеси, про які ми надаємо інформацію, усі дуже різні, ветерани відкривають власну справу або працюють у різних сферах: тут і заклади харчування, і студія татуювання, і студія краси, і ремонтні роботи, і охорона майна тощо. Головне, що люди вкладають у цю свою справу всю душу, і водночас вони відчувають себе причетними до суспільства, вони цьому суспільству потрібні. Я вважаю, що всі вони у нас унікальні! А ще вони мотивують інших, хто намагається себе знайти по поверненні з війни.

– Як ви сама визначаєте завдання платформи Veterano Service?

– Головна мета – мотивація ветеранів, щоб вони розпочинали власну справу. Друге наше завдання – соціальна реабілітація та адаптація воїна. Важливість існування платформи доведена за рік її існування: ми вирішили зібрати «докупи» і показати, як розвивається бізнес, заснований ветеранами військових дій на сході України. Тим, хто повертається, важливо знати, що вони можуть бути корисними для себе і своїх рідних, та ще і користь українській економіці принести. Приклади успішного ветеранського бізнесу прекрасно мотивують тих, хто повертається з передової і шукає себе. Ці люди мають ресурс, і цей ресурс варто вкладати у власну справу, а не у пустопорожні балачки про «зраду» або у гулянки з алкоголем.

– Що означає у даному випадку ваш принцип «рівний для рівного»?

Хлопці готові допомагати тим, хто повернувся додому з передової і розпочинає власну справу тощо

– Усі хлопці, про чий бізнес ми розповідаємо, контактують одне з одним, діляться секретами бізнес-розвитку. Вони діляться досвідом розв’язання проблем, які виникають при започаткуванні власного бізнесу, часто консультують одне одного. Хлопці готові допомагати тим, хто повернувся додому з передової і розпочинає власну справу тощо. Це і є принцип «рівний для рівного».

– А з чого починався Veterano Service?

Це важливі приклади для людей, які пройшли війну та для яких вкрай важливі психологічна реабілітація та соціальна адаптація, відповідальність за свою працю

– Я особисто знайома з першою «десяткою» ветеранів бойових дій, які вирішили започаткувати власний бізнес та про яких ми повідомили на нашій платформі. Проект Veterano Service виник тому, що з’являлось дедалі більше цікавих історій, історій успіху вчорашніх бійців уже в мирному житті. Виникла ідея зібрати всіх цих хлопців і дівчат разом і показати, що після повернення з війни вдома можна реалізувати себе, наприклад, у бізнесі. Розповідаючи про ветеранський бізнес, ми демонструємо, які ці наші люди круті! Це важливі приклади для людей, які пройшли війну та для яких вкрай важливі психологічна реабілітація та соціальна адаптація, відповідальність за свою працю. Мені приємно, що за час існування платформи виникли нові бізнеси і що ветерани при зустрічі визнають: ідея розпочати власну справу виникла після того, як на нашій платформі вони прочитали історію успіху побратимів.

– Тобто і сама по собі платформа Veterano Service мотивує?

Як кажуть ветерани, життя у мирній частині майже не змінилось – а самі вони змінились

– Так, я чула кілька разів: «Добре, що ви всю інформацію збираєте. Ми тепер знаємо, з чого починати справу». Повторюю зараз і також тезу про те, що історія успіху когось з ветеранів бойових дій надихає тих, хто нещодавно повернувся додому і погано уявляє себе у мирному житті. Тому що, як кажуть ветерани, життя у мирній частині майже не змінилось – а самі вони змінились. «От у цього бійця вийшло, то я хочу спробувати, думаю, у мене теж все вийде», – міркують хлопці. Психологи ж вважають, що наявність роботи, власної справи дозволить швидше адаптуватись, до того ж людина розуміє свою відповідальність за справу і шукає шляхи її підтримки та розвитку. А це може стимулювати до навчання, до розширення особистого горизонту людини.

– Тобто можна говорити про соціальний вимір Veterano Service?

Звертаюсь до українців: будь ласка, користуйтесь послугами ветеранів цієї війни, купуйте вироблену ними продукцію, це важливо для них!

– Можна і так сказати. Дивіться: ми розміщуємо інформацію про ветеранську справу, цю інформацію читає учорашній боєць, і не у всіх, але і у когось виникне бажання спробувати і собі зайнятись бізнесом. А дехто і родину долучить, буде такий собі сімейний бізнес. У свою чергу, українське суспільство повинно з повагою поставитись до цих людей, до їхньої справи, бодай морально підтримувати. Звертаюсь до українців: будь ласка, користуйтесь послугами ветеранів цієї війни, купуйте вироблену ними продукцію, це важливо для них! Кожен успіх побратима допомагає ветеранові повірити у свої сили!

– А ви інформуєте про проблеми, на які натрапляють на початку «бізнес-кар’єри» вчорашні військовослужбовці, добровольці, гвардійці?

– Так. Я раніше у розмові з Радіо Свобода казала, що бізнесмени-ветерани, як і чимало представників малого бізнесу у цілому, натрапляють на проблеми бюрократичного кшталту. Трапляється, чиновники затягують процедуру реєстрації бізнесу, а то й завуальовано вимагають хабар для «успішного вирішення питання», сказати б. Звісно, таких «героїв» суспільство також має знати.