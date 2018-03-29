Програма «Тонка синя стрічка»: українці підтримують поліцію України

«Ми підтримуємо нову поліцію, і доки військові боронять нашу землю на зовнішньому кордоні, – поліція захищає нас на внутрішньому», – наголошує ветеран війни України з Росією, засновник бренду Veterano Леонід Остальцев. У 2015 році, 4 липня, в центрі Києва присягнули на вірність народові України представники нового складу патрульної поліції. Того дня кияни охоче фотографувалися з поліцейськими, а дехто з містян, здебільшого власники невеликих кав'ярень, пообіцяли безкоштовно пригощати поліцейських кавою. Через більш як два з половиною роки, хоча рівень довіри українців до правоохоронців знижується, патрульним довіряють більше половини громадян країни, а соціально активні бізнесмени долучились до міжнародної програми соціальної підтримки поліції під назвою «Тонка синя лінія».

Поліцейські патрульні Києва, Чернівців, інших міст України під час коротких перерв у свій робочий час можуть безкоштовно або зі знижкою випити кави чи чаю, перекусити у кав’ярнях та закладах харчування, які долучились до програми «Тонка синя лінія».

В Україні програма працює у приватних та мережевих закладах харчування, свої пропозиції мають, наприклад, бізнесмени-ветерани бойових дій на Донбасі.

Так, у Києві програму «Тонка синя лінія» першим запустив ветеран війни України з Росією, засновник бренду Veterano (бізнес, заснований ветеранами АТО) Леонід Остальцев. Київський заклад Pizza Veterano першим вивісив синю стрічку і видав патрульним дисконтну картку. За словами Остальцева, відтак копи можуть зайти до піццерії та інших ветеранських закладів і безкоштовно, або із суттєвою знижкою, випити каву або чай.

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Підтримка суспільства не просто важлива, а здебільшого є основою виконання бойового завдання

«Таким чином ми підтримуємо нову поліцію, і доки українські військові боронять нашу землю на зовнішньому кордоні, – поліція захищає нас на внутрішньому і стежить за тим, щоб не було порушення законів. Маючи досвід бойових дій, вважаю, що підтримка суспільства не просто важлива, а здебільшого є основою виконання бойового завдання. Коли вдома у тебе вірять і тебе підтримують – робити щось значно легше», – пояснює Остальцев в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За його словами, для нього особисто і для бізнесменів-ветеранів важливим є і той факт, що у новій поліції служать їхні побратими, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Тільки у патрульній поліції служать більш як тисяча ветеранів АТО

«Тільки у патрульній поліції служать більш як тисяча ветеранів АТО, така підтримка, яку надає програма «Тонка блакитна стрічка», дуже потрібна для них», – каже Остальцев.

Нова патрульна поліція викликає в українців більше довіри, ніж старі «мєнти» – Терехов

Така підтримка з боку громади поліцейських надихає, з одного боку, а з іншого – свідчить про довіру пересічних українців до нової поліції, зауважив у розмові з Радіо Свобода учасник війни України з Росією, а нині радник міністра внутрішніх справ Євген Терехов. На сьогодні, попри спроби окремих політиків використати поліцію в політичних «іграх», для багатьох громадян України оновлена поліція залишається фактором безпеки і громадського порядку, каже Терехов.

Підтримка поліцейських, нехай це просто безкоштовна кава чи бургер, чи куплені зі знижкою якісь потрібні речі, – це питання довіри громадян до нових поліцейських

«Якщо порівняти зі старими «мєнтами» чи працівниками ДАІ (державної авто-інспекції – ред.), то нова поліція, перш за все патрульна, викликає у громадян довіру. Мені навіть один з давніх знайомих зізнався: він раніше дозволяв собі сісти за кермо нетверезим, бо знав, що може відкупитись. А тепер він за кермо сідає, лише коли тверезий, бо за спробу дати копу хабаря можна лишитися без прав або доведеться велику суму штрафу сплачувати. Отже, підтримка поліцейських, нехай це просто безкоштовна кава чи бургер, чи куплені зі знижкою якісь потрібні речі, – це питання довіри громадян до нових поліцейських», – вважає Терехов.

На його думку, ця програма, яка походить зі США, має усі шанси «прижитися» в Україні, де основним критерієм оцінки роботи поліції є рівень довіри до неї з боку громадськості.

Радіо Свобода поцікавилось в учасників програми «Тонка синя лінія», наскільки корисною є підтримка поліцейських з боку української спільноти.

Ми у Борисполі відзначили спеціальними нагородами кількох місцевих бізнесменів, котрі нам допомагають

«Приємно, коли під час патрулювання міста поліцейські відчувають симпатію з боку місцевих мешканців, ми цінуємо таке ставлення до нас. Ми у Борисполі відзначили спеціальними нагородами кількох місцевих бізнесменів, котрі нам допомагають. Я прийшов у поліцію, щоб змінити корумповану систему, яка слугувала інтересам влади, на систему, де поліція оберігає громадський спокій. Така підтримка звичайних людей свідчить, що наразі ми ідемо у правильному напрямку», – зазначає керівник місцевої патрульної поліції, «кіборг» Віталій Горкун.

«Я продаю білизну зі знижкою і учасникам АТО, і поліцейським. І вважаю, що це правильно, тому що вони захищають наш спокій», – каже ветеран АТО Олександр Матяш, який разом із товаришем створив у Києві фірму з пошиву нижньої чоловічої білизни.

«Ця програма лояльності – спосіб висловити нашу вдячність поліцейським, система роботи яких зазнала змін та реформування з часів Революції гідності», – пояснює представник «Клубу молодих підприємців» (Чернівці) Дмитро Лукенчук. На сьогодні, за даними Клубу, до програми долучились близько 30 підприємців.