«Реформа поліції – це заміна системи, де все вирішували гроші» – патрульний Горкун

Київ – Чим має займатися нова українська поліція? Протидія злочинності, дотримання прав і свобод громадян, збалансована міграційна політика– ці та інші пріоритети має нова Стратегія розвитку міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, яку 15 листопада схвалив уряд України.

Очільник МВС Арсен Аваков наголосив, що реалізація стратегії дозволить закріпити успіх перших реформаторських кроків, серед яких запуск нової патрульної поліції, підготовка дільничних поліцейських, спецназу тощо. Щоправда, вистачає і скептиків, які вважають розпочаті три роки тому реформи «косметичними».

До складу Міністерства внутрішніх справ України входять 5 підрозділів: Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державні міграційна і прикордонна служби. Реформи було розпочато з тих підрозділів та служб системи МВС, з роботою яких чи не щодня стикаються пересічні українці та від професійності яких залежить громадська безпека і захист прав людини, наголошує міністр Арсен Аваков.

За його словами, після реформування Національної поліції і спецпідрозділів розпочато реформи інших складових правоохоронної системи, що призведе до її «якісної трансформації» за європейськими стандартами.

Ми – ще у стадії реформи всієї системи МВС

«Коли ми кажемо про поліцію, про МВС, то варто наголосити: ми реформу ще не закінчили, ми – ще у стадії реформи всієї системи МВС. Реформа патрульної поліції – це маленька частина того, що треба зробити. Існують кримінальна поліція, поліція громадської безпеки, серйозної динаміки росту має отримати кіберполіція і так далі. Це цілий блок», – зазначив Аваков.

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Патрульна поліція на захисті громадян України?

Початок реформи системи МВС припав на 2014 рік, першою зазнав змін підрозділ патрульної поліції – це та частина системи, роботу якої пересічні українці бачать щодня і можуть оцінити ефективність цієї роботи. Один з результатів реформи – створення патрульної служби, якій на сьогодні довіряє більше від половини українців та яка перебрала на себе функції охорони громадського порядку та дорожньої поліції.

Самі патрульні, серед яких чимало учасників Революції гідності та (або) ветеранів АТО, вважають вкрай важливим реформування не лише Національної поліції, а всієї системи МВС, оскільки це є цілісний комплекс. «Кіборг», нині офіцер патрульної поліції Борисполя Віталій Горкун особистим прикладом вирішив підтримати реформу правоохоронної системи, щоб зсередини долати корупцію, притаманну старій системі внутрішніх органів.

Для мене реформа – це заміна колишніх ДАІшників, колишніх слідчих, які за гроші все продавали, це зміна системи, де всюди все вирішували гроші

«Поліція, чи то МВС уже не захищало Конституцію, громадян України, а слугувало інтересам чиновників, міністрів чи президентів. Я побачив це так, що я мушу в цю систему йти, замінити ті старі кадри, які народові України не служили. Я ухвалив для себе рішення: якщо я не піду, то піде хтось інший, хто, можливо, буде служити за старою системою. Для мене реформа – це заміна колишніх ДАІшників, колишніх слідчих, які за гроші все продавали, це зміна системи, де всюди все вирішували гроші. Це мотивувало мене діяти», – зауважує Горкун в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Нині у процесі реформи перебуває, серед інших, служба дільничних офіцерів поліції та слідчих. Для працівників цих служб Україна разом з ОБСЄ підготували спеціальні конкурсні тести, а для переможців – навчальні курси, повідомляв Аваков.

Завдання поліції – захист прав українців, а не окремих політичних сил – експерти

Серед чинників, які гальмують реформу правоохоронної системи експерти називають, серед іншого, брак політичної волі на повне перезавантаження системи та вкорінену корупцію. На цьому наголошує колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС Руслан Сушко. На його думку, як українські, так і грузинські реформатори провели «косметичний ремонт» МВС, знищивши при цьому налагоджену співпрацю між його підрозділами та змусивши звільнитись професіоналів.

«Ми маємо нефахівців, які нічого не тямлять, але при цьому щось радять міністру, тож назвати все це реформою неправильно», – робить Сушко висновок в ефірі Oboz.TV.

Реформування підрозділів МВС передбачає не лише заміну старих кадрів новими, а й переатестацію та підвищення кваліфікації тих працівників «старої генерації», хто не заплямував себе корупційними діями або ж участю в акціях проти учасників Революції гідності. Щоправда, іноді якраз старі кадри і гальмують реформу, визнають фахівці.

Так, за даними «Реанімаційного пакету реформ», за час впровадження реформ у систему Національної поліції прийшли близько 10 відсотків нових людей, в інших підрозділах МВС здебільшого відбулась переатестація старих кадрів.

Із близько 20 тисяч працівників Національної поліції кількість патрульних (нової поліції) не перевищує 12 тисяч осіб, всі інші – це переатестовані колишні працівники правоохоронних органів і незначна кількість людей, які прийшли до системи МВС за новими конкурсами (оперативники і слідчі). Про це повідомив експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Банчук.

«Патрульна поліція – тобто спеціалісти широкого профілю – займається регулюванням дорожнього руху, виявляючи за необхідності порушення правил дорожнього руху. Але у них головне – вчасно прибути за викликом, де б він не відбувся, і на місці вже розбиратись, чи то бійка, чи сварка, чи стрілянина, або ж ДТП (дорожньо-транспортна пригода – ред.)», – роз’яснює експерт.

Якщо говорити про аварії на дорогах України, то МВС запропонувало, а уряд підтримав ініціативу більш жорстко карати учасників руху, чиї дії спричинили або спровокували ДТП. Серед іншого, урядовці збільшили розміри штрафів, розширили спектр порушень ДТП, за що можна позбавляти водійських прав, обмежили рух транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах тощо.

А міський голова Києва Віталій Кличко після низки ДТП за участю маршруток доручив перевірити ліцензії приватних перевізників у місті.

На порядку денному, крім реформ усередині підрозділів системи МВС, також реалізація низки супутніх проектів, про що повідомив міністр Аваков. Так, Національна поліція цього року започаткувала проект «Поліна» для протидії насильству в сім’ї. Проект працює трохи менше ніж півроку, за цей час за допомогою звернулись майже півтори тисячі українців, кажуть у поліції.