«Треба вірити у свою ідею» – Шимків про мотивації до соціальних змін в Україні

Київ – «Я роблю це для майбутнього України» – під цим гаслом тисячі українців встали на барикади Революції гідності, а по тому формували добровольчі батальйони й ішли боронити країну від російської агресії. «Я працюю заради європейської України» – під цим гаслом тисячі вчорашніх студентів, громадських активістів, успішних бізнесменів увійшли у команди органів державного управління. Реформування і «перезапуск» Української державності на демократичних європейських засадах, оборона територіальної цілісності і суверенітету країни мотивували багатьох українців змінити звичне життя і почати зміни з себе.

Віталій Горкун, який живе у місті Бориспіль на Київщині, з перших днів Революції гідності був на київському Майдані. Потім пішов добровольцем на передову в АТО, боронив Донецький аеропорт. За його словами, мав «залізну» мотивацію – вберегти Україну. Повернувшись після демобілізації додому, він пройшов відбір до нової поліції України й очолював підрозділ патрульної поліції у Маріуполі.

Нині Горкун працює у поліції у рідному Борисполі.

Я ухвалив для себе рішення – якщо я не піду, то піде хтось інший, хто, можливо, буде служити за старою системою

«Я вирішив підтримати цю ідею – проводити реформу у Міністерстві внутрішніх справ. Адже на той час МВС уже не захищало Конституцію, громадян України, а слугувало інтересам чиновників, міністрів чи президентів. Я побачив це так, що я мушу у цю систему іти, замінити ті старі кадри, які народові України не служили. Я ухвалив для себе рішення – якщо я не піду, то піде хтось інший, хто, можливо, буде служити за старою системою. Для мене реформа – це заміна колишніх ДАІшників, колишніх слідчих, які за гроші все продавали, це зміна системи, де всюди все вирішували гроші. Це мотивувало мене діяти», – пояснює Горкун в інтерв’ю для Радіо Свобода.

​Необхідність змінити стару, радянського зразка систему державного управління, бажання осучаснити роботу органів влади спонукали успішного бізнесмена, очільника українського представництва Microsoft у недалекому минулому Дмитра Шимківа відмовитись від кар’єри і перейти працювати до Адміністрації президента України. Наразі Шимків намагається подолати радянський стиль держуправління і мріє про створення «електронного уряду» – запровадження електронної форми спілкування між представниками різних гілок влади.

Тим, хто розпочинає свою справу в бізнесі чи суспільному житті, Шимків радить вірити у себе і свою ідею, така віра мотивує і надихає на нові звершення.

Треба вірити у свою ідею, вірити і продовжувати її змінювати, не боятись ділитися цією ідею, збагачуючи свою ідею чимсь від інших думок, від інших можливостей

​«Перше – вірити у себе, друге – вірити в себе і третє – мати трошки вдачі. Це жартуючи. А якщо серйозно, треба вірити у свою ідею, вірити і продовжувати її змінювати, не боятись ділитися цією ідею, збагачуючи свою ідею чимсь від інших думок, від інших можливостей», – звернувся фахівець до молодих українців.

«Хочу, щоб Україна здобула суб’єктність у світі» – Шандра

Аля Шандра повернулася в Україну зі Сполучених Штатів, де прожила кілька років з родиною, і мріяла розв’язувати проблеми екології й створювати безпечне середовище у рідному Києві. Коли розпочалась Революція гідності, Шандра заснувала (на волонтерських засадах) інформаційний ресурс Euromaidan Press. Завданням проекту Шандра називає необхідність надавати правдиву інформацію англомовній аудиторії, формування позитивного іміджу України серед західного населення.

На сьогодні цей ресурс став одним з важливих джерел інформації для західних користувачів соціальних мереж, своєрідним «вікном в Україну», розповідає Шандра Радіо Свобода.

Коли почався Євромайдан, я відчула, що саме зараз настав час, коли можна змінити Україну, коли потрібно діяти і не можна відсиджуватися вдома

«Коли почався Євромайдан, я відчула, що саме зараз настав час, коли можна змінити Україну, коли потрібно діяти і не можна відсиджуватися вдома. Я почала надавати інформацію англійською мовою, організовувати інших волонтерів, щоб це робити. Я бачила, що мої знайомі з країн Євросоюзу повторюють російські штампи, які вони читали у своїх ЗМІ, що брали інформацію у російських кореспондентів. Це була така мотивація», – каже Шандра.

На сьогодні, до праці Шандру та її колег мотивують російські пропагандистські медіа, яким необхідно протистояти не лише на рівні державному, а й на рівні українського інформаційного поля, вважає Шандра.

Дуже хочу, щоб Україна здобула суб’єктність у світі, щоб вона міцно увійшла в ментальну карту Європи, щоб ми були відомі не лише як країна революцій і війни

«Дуже хочу, щоб Україна здобула суб’єктність у світі, щоб вона міцно увійшла в ментальну карту Європи, щоб ми були відомі не лише як країна революцій і війни. Просто потрібно розказувати про себе – якщо ми самі не будемо це робити, ніхто це за нас не зробить», – розповідає про нові виклики і мотивацію роботи Шандра.

Свою життєву мотивацію мають українські бійці, які боронили країну на сході й отримали серйозні поранення. Багатьом із них доводиться після поранення починати все спочатку: знову повертатись до активного життя, іноді – заново вчитися рухатись, ходити на протезах тощо.

Капітан-лейтенант Військово-морських сил України Максим Музика після складного лікування внаслідок поранення поставив перед собою завдання – повністю відновитись і повернутись до активного соціального життя. Нині Музика бере участь у відборі на благодійний марафон морської піхоти США, і хоча кожен крок на біговій доріжці дається йому з болем, тренуватись не припиняє.

Після поранення я відновився, але хочеться ще трошки привести себе у форму для того, щоб жити більш якісно

«Після поранення я відновився, але хочеться ще трошки привести себе у форму для того, щоб жити більш якісно. Тож коли почув про цей марафон – відразу записався: хочу, хочу, хочу!», – пояснив боєць в інтерв’ю для Радіо Свобода.

У планах бійця також допомога побратимам, які боронили Україну й отримали на передовій поранення або контузії. Але якщо виникне потреба, Музика не виключає повернення до військової служби. Потрібно зберегти Україну і показати іншим, що це можливо, каже він.

Україну змінить на краще молоде покоління українців, які прагнуть змінити своє життя і життя своєї країни. Як зазначив у виступі перед студентами Українського католицького університету науковець, учасник «Несторівської групи» Ярослав Грицак, основним джерелом змін є зміна поколінь, адже серед молоді найбільше вмотивованих наполегливих людей, які прагнуть змінити на краще і своє життя, і життя своєї країни.