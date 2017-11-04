Кличко доручив перевірити ліцензії приватних перевізників у Києві

Мер Києва Віталій Кличко доручив провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов і стандартів роботи приватних перевізників у Києві.

«Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють у Києві, й технічний стан цих транспортних засобів. А також – наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їхній професійний стаж, контроль стану здоров’я водіїв, які виїжджають на маршрути й перевозять пасажирів», – сказав Кличко, якого цитує прес-служба КМДА.

За його словами, всі несумлінні перевізники повинні бути позбавлені ліцензій.

У Києві поблизу станції метро «Героїв Дніпра» унаслідок наїзду маршрутки загинуло подружжя – 1952 і 1953 років народження. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.