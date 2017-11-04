Поліція: у Києві унаслідок наїзду маршрутки загинули дві людини

У Києві унаслідок наїзду маршрутки загинули дві людини.

Як повідомляє поліція Києва своїй сторінці у Facebook, це сталося на проспекті Героїв Сталінграда, біля станції метро «Героїв Дніпра».

«Під колеса маршрутного таксі потрапили жінка та чоловік, 1952 і 1953 народження. З’ясувалося, що це –подружжя, місцеві жителі. У результаті наїзду жінка загинула на місці ДТП, а чоловік помер в кареті «швидкої» дорогою до лікарні», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють патрульні поліцейські, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв у жовтні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, за дев’ять місяців цього року внаслідок ДТП в Україні загинули 2317 людей, травмовані понад 25 тисяч.