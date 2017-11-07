«Поліна» проти насильства: поліція оприлюднила перші результати проекту

Київ – Майже півтори тисячі звернень за неповних п’ять місяців отримали співробітники проекту «Поліна», який започаткувала Національна поліція для протидії домашньому насильству. Пілотний проект діяв у Сєвєродонецьку на Луганщині, в одному районі Києва та в одному районі Одеси, але вже до кінця року його планують розширити в Одесі і захопити ще по одному району Дніпра та Маріуполя на Донеччині. Водночас експерти говорять про потребу створення «рамки» для подальшої роботи різних відомств, які могла б дати ратифікація Стамбульської конвенції проти домашнього насильства та ухвалення змін до профільного законодавства.

Нещодавно 13-річний хлопчик у Києві зателефонував у поліцію і попросив, щоб поліція швидше приїхала і допомогла його 10-річному брату, якого бив батько, розповідає заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва.

Україна переходить на новий рівень розуміння того, що домашнє насильство – це злочин

«Батько мав пристрасть до алкоголю, і коли поліція приїхала, був у стані сп’яніння. На тілі хлопчика були синці та явні прояви того, що хлопчик дійсно зазнав насильства. Про що мені говорить ця ситуація? Я бачу, що дійсно Україна переходить на новий рівень розуміння того, що домашнє насильство – це злочин. Це – не просто те, що відбувається у сім’ї, ховається за чотирма стінами», – каже вона.

За даними поліції, щодо домашнього насильства за 9 місяців цього року звернулись майже 84 тисячі людей в Україні, з них більше від тисячі – це діти.

Починаючи з середини червня, поліція запустила пілотний проект «Поліна» для протидії цьому явищу.

У тих областях, де функціонує «Поліна», кількість звернень зросла втричі

«Це – мобільні групи, які включають в себе працівників різних підрозділів поліції. Це – патрульні, дільничні офіцери. Це – поліція у справах дітей і безпосередньо слідчі. Ми співпрацюємо із гарячою лінією «Ла Страда», і ми побачили, що у тих областях, де функціонує «Поліна», кількість звернень зросла втричі. Ми зараз навчаємо наших диспетчерів, щоб ефективніше виявляти випадки домашнього насильства і одразу викликати мобільні групи», – пояснює Анастасія Дєєва.

У юрисдикції «Поліни» поки що невелика територія – Дарницький район Києва та Малиновський район Одеси і ціле місто Сєвєродонецьк у Луганській області. За менш ніж півроку співробітники проекту отримали 1451 звернення, щодо кривдників відкрили 22 кримінальні провадження.

«Поліна» покращила взаємодію між поліцейськими, медиками і соцпрацівниками, вважає заступниця міністра. Водночас, за словами Дєєвої, реалізуючи проект, його учасники виявили неефективність або відсутність корекційних програм для кривдників, а також все ще доволі низьку довіру українців до державних інституцій загалом.

Деяким людям доводиться їхати до судмедексперта кілька днів – Павлиш

За словами Світлани Павлиш, експертки з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству, постраждалим дійсно досить складно отримати допомогу: притулків для таких людей недостатньо, і щоб туди потрапити, потрібно пройти через низку бюрократичних процедур, вторинна безоплатна правова допомога, яка передбачає представництво у суді, для них також недоступна.

Бюро судмедекспертизи може бути у районному центрі, а людині з села треба туди доїхати, десь переночувати і повернутись

«Навіть для того, щоб зробити судмедекспертизу, деяким людям доведеться доїжджати не одну добу. Бюро судмедекспертизи може бути у районному центрі, а людині з села треба туди доїхати, десь переночувати і повернутись», – каже вона.

Окрім того, вже майже рік на розгляді Верховної Ради «висить» новий законопроект щодо протидії домашньому насильству, а також ратифікація вже давно підписаної Україною Стамбульської конвенції. За словами Світлани Павлиш, вона раніше входила до робочої групи, яка мала доопрацювати профільний законопроект до другого читання. Зокрема, нарікання викликало створення бази даних щодо жертв насильства. Водночас, на думку експертки, ухвалення такого законопроекту було б кроком уперед для України.

Покарання стало б тяжчим, вчинення злочину не довелося би постраждалій стороні доводити – це повинна взяти на себе держава

«Закон впроваджує нові положення про криміналізацію домашнього насильства, що дозволяє говорити про це не як про адміністративний проступок, а як про кримінальний злочин. Покарання стало б тяжчим, вчинення злочину не довелося би постраждалій стороні доводити – це повинна взяти на себе держава», – пояснює Павлиш.

Окрім того, за її словами, у запропонованих цим законопроектом змінах до Кимінального процесуального кодексу прописані процедури звернення постраждалих до суду та отримання захисного припису, який забороняє кривднику наближатись до постраждалої особи.

У Швеції повідомляють про чверть існуючих випадків домашнього насильства – посол

Насправді проблему домашнього насильства донині не подолала жодна країна світу, говорить посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрем.

Досі навіть сьогодні ми визнаємо, що повідомляють тільки про 20-25% таких злочинів у Швеції

«У Швеції ми працюємо вже тривалий час над цим питанням. Ключовим тут, як і у вас, є зміцнення довіри людей, аби ті повідомляли про домашнє насильство. І у нас відбулося величезне зростання кількості таких повідомлень. Але досі навіть сьогодні ми визнаємо, що повідомляють тільки про 20-25% таких злочинів у Швеції», – каже він.

На думку представника фонду народонаселення ООН Каспара Піка, для протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству важливо працювати на випередження – через виховання та освіту, але важливо також, щоб повідомлення про такі випадки сприймались серйозно і з повагою до людської гідності постраждалих.

За даними фонду народонаселення ООН, в Україні 1,1 мільйона жінок щороку зазнають фізичного та сексуального насильства в Україні.