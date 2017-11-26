Хто воював, того бізнесом не злякати – ветерани

Київ – Навчити ветеранів українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі будувати власну справу, або працевлаштувати їх в уже наявному ветеранському бізнесі, допомогти їм із психологічною реабілітацією та зробити незалежними від соціальних виплат. А також – сформувати образ успішного ветерана-підприємця, який працює чесно та є прикладом для наслідування. Такі цілі поставила перед собою «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», запустивши кампанію з популяризації соціального підприємництва серед ветеранів, яку вже підтримали Фонд Східна Європа, уповноважений президента України з реабілітації учасників АТО та МЗС Німеччини.

Українська влада не створює умов для реабілітації ветеранів, тому така ініціатива від самих бійців –саме на часі, стверджують експерти.

Дмитро Крикун – воював у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Другий батальйон, у якому він служив, допомагав основним силам бригади у проведенні легендарного 400-кілометрового рейду по тилах сепаратистів та російських військ у липні-серпні 2014 року. Він повернувся з фронту з пораненнями, і в період реабілітації серйозно замислився над тим, щоб і самому допомагати тим, хто опинився у схожій ситуації. Дмитро вирішив стати масажистом.

Нині Дмитро – приватний підприємець, має свій масажний кабінет «Кіборг-масаж», на дефіцит клієнтів не скаржиться. Більше того, частину виручки він віддає родинам загиблих побратимів, а також робить масаж ветеранам.

Як знайти себе у новій професії, Дмитро Крикун розповів Радіо Свобода.

«Найперше – має бути задоволення від того, що ти робиш, а потім уже – фінансова сторона. В нас в Україні багато робочих місць, і людина – така істота, що вона, коли хоче, знайде спосіб вижити і заробити. Важливіше знайти працю, яка приноситиме задоволення. Я звернувся до проекту «Воїну – гідна праця», оскільки вони пропонували ветеранам масажні курси. Курси мені сподобалися, я продовжив розвиватися, навчатися далі – так воно все і склалося», – розповідає ветеран.

Як розпочати та успішно розвивати свій бізнес Дмитрові давав поради інший ветеран, Володимир Шевченко, який багато років займався бізнесом і до війни, а нині є власником кількох кав’ярень мережі «Veterano Coffee».

Нині Володимир Шевченко навчає українських бійців відкривати свою справу – в рамках проектів Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА), до якої він входить разом з Дмитром Крикуном, Леонідом Остальцевим, Валерієм Липинським та іншими АТО-вцями, які вже мають власну справу. На прохання Радіо Свобода Володимир розповів, як змінилося його ставлення до життя та до бізнесу після повернення з фронту.

«У ветеранів, та й загалом в усіх, хто пов’язаний з цією війною – величезний потенціал стресостійкості. Це потужна сила, якої не мають цивільні. Я не уявляю, що могло би зараз вибити мене з колії. Щоб не відбувалося нині – я не перейматимуся. В будь-якому разі, міна не прилетить, на розтяжці ніхто не підірветься, снайпер не обстріляє. Страшніше, ніж було на війні – в бізнесі не буде. Це сила, яку мають всі ветерани, але більшість з них не усвідомлює її. Як кажуть фахівці, реабілітація ветерана – це усвідомлення того, що його досвід – це ресурс. Ще щодо бізнесу євреї мають гарне прислів’я: «Якщо проблема вирішується за гроші – то це не проблема, це просто витрати», – сміється Володимир.

При цьому підприємець від початку Революції Гідності виступає за бізнес без хабарів.

«Я весь час працював у бізнесі. Мав мережу будівельних магазинів, але через кризу змінив вид діяльності. З 2013 року – я не даю хабарів. До цього, як майже всі бізнесмени України, я ніби брав участь у якомусь національному спорті: як «дати» поменше, а вирішити – побільше. Тепер – жодного «рішалова»! А ще я припинив нервувати, я забув, що таке депресія. Це все лишилося у далекому минулому. Ну і після повернення з фронту я навчив багатьох хлопців-ветеранів основам бізнесу», – зізнається Володимир Шевченко.

«Це величезна робота, потрібна для того, щоб через тиждень, рік чи 20 років ти, або твої нащадки відчули цю зміну» – підприємець-ветеран

«Любиш щось та маєш талант? Підіймай ср…ку і роби!» Це - один зі слоганів у мотиваційних відео-історіях, які вже близько року знімає та поширює «Асоціація підприємців – ветеранів АТО» (АПВА).

Днями члени асоціації вирішили популяризувати цю думку системно – не лише мотивувати українських бійців займатися підприємництвом, а й навчити їх це робити, допомогти запустити свою справу, а заодно – подолати матеріальні та психологічні труднощі, які часто виникають після повернення з фронту. Цей проект отримав назву «Інформаційна кампанія з популяризації ідеї соціального підприємництва серед ветеранів АТО як метод виходу з кризи в умовах збройного конфлікту».

Сприяти йому погодилися уповноважений президента України з реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко, служба у справах ветеранів війни та АТО при Кабінеті Міністрів, а Фонд Східна Європа та МЗС Німеччини – долучилися до його фінансування.

Ветеранам не потрібно, щоб їх жаліли та час від часу кидали якусь допомогу від держави, набагато краще – допомогти їм заробляти самотужки та навчати цьому інших, заявив, даючи оцінку проектові АПВА у коментарі Радіо Свобода, заступник голови урядової служби у справах ветеранів війни та АТО В’ячеслав Марченко.

«Я передовсім ветеран-АТО-вець, а вже потім – чиновник. Тому, на мою думку, найголовніше, що може зробити для ветерана держава – не підкидати йому якісь копійки, а допомогти стати на ноги, бути самозайнятим. У такому разі ми забезпечуємо не лише ветерана, а й його родину. Тобто ми робимо такий собі кластер, острівець успішності. А коли ветеран дає робочі місця іншим ветеранам – цей ефект примножується. А ще хлопці навчають інших ветеранів. Хтось із них може потім взяти франшизу і клонувати той бізнес, який вже успішно працює», – зазначає Марченко.

Він припускає, що якби подібні проекти були суто державними – вони стануть полем для корупції.

«Уявіть, держава надає ветеранам пільгові кредити. У цьому випадку якесь коло людей ухвалюватиме рішення – це буде непрозоро, і це – ризик корупції. Тому краще, коли є кілька компаній, які працюють на ринку сертифікації професій. Тобто одна недержавна компанія оцінює фах кандидата, видає йому сертифікат. Інша – робить висновок щодо його бізнес-плану. З цими документами майбутній підприємець іде до держави і отримує пільговий кредит», – пропонує посадовець.

Натомість, за його словами, інформаційна кампанія, ініційована підприємцями-ветеранами, дає змогу їхнім побратимам отримати і необхідні знання для початку бізнесу, і навіть, при потребі, знайти потенційних партнерів з ветеранського середовища.

Одним з авторів ідеї інформаційної кампанії для ветеранів, які хочуть піти в бізнес, є Леонід Остальцев, засновник об’єднання АПВА, власник проекту Pizza Veterano та співвласник спорідненого проекту Veterano Coffee.

Саме про нього, про його піцу та про каву, яку готують його побратими, зняті перші мотиваційні ролики про ветеранський бізнес.

Розвиток ветеранського підприємництва – це інвестиція у майбутнє, так пояснює Остальцев свою мотивацію.

«Чому я займаюся тим, чим займаюся? Я взагалі розпочав підприємницьку діяльність для того, щоб допомагати. Спершу була допомога ветеранам, далі – потреба заробити грошей, потім вже пішли інші штуки. Що ми отримаємо через кілька років? А конкретно – мій син отримає? В нас така країна, у якій багато хто хоче змін тут і зараз, і мало хто розуміє, що зміни – це те, що йде, це процес. Це величезна робота, яку треба робити для того, щоб через тиждень, рік чи 20 років ти, або твої нащадки, відчули цю зміну. І я хочу зараз попрацювати, щоб моїм нащадкам було легше, їхнім дітям – ще легше, а їхнім – ще легше. Адже всі великі країни та нації – вони працюють на перспективу, на майбутнє», – переконаний Леонід Остальцев.

Саме така концепція взаємодопомоги, коли ветерани самі дають раду собі та побратимам, навчаючи основам бізнесу, є найжиттєздатнішою, а учасники конкретного проекту – й самі є позитивними прикладами ветеранів-підприємців, стверджує адвокат Кирило Сергеєв, ветеран української воєнної операції на Донбасі та засновник «Товариства ветеранів АТО».

«Відкриття свого бізнесу – один з найкращих способів соціалізації ветерана. Краще власної справи бійця не соціалізує ніщо. У підприємця стільки питань вирішується щодня, що колишній боєць забуває про свої страждання. Він починає розуміти свої цілі, іти до них, а крім того – заробляти гроші та вибиратися зі злиднів. Краще, ніж Остальцев і компанія, цього не зрозумів та не зробив ніхто. І насправді вони давно навчають інших фронтовиків розпочинати власний бізнес та допомагають їм, але тепер – оформлюють це у окремий цілісний проект», – визнає правник та активіст.

Кампанія з популяризації ідеї соціального підприємництва серед ветеранів передбачає поширення мотиваційних роликів, білборди у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Житомирі, Миколаєві, Рівному та Івано-Франківську. Але – не лише це: ветеранів, які хочуть ризикнути «повоювати» за власний бізнес, підприємці-члени АПВА навчатимуть, а за потреби – допоможуть знайти для них бізнес-партнерів та донорів, готових профінансувати новий ветеранський бізнес, стверджують учасники проекту.