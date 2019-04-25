Ветеранський бізнес: успішні передають досвід новачкам

Близько двохсот бізнесів відрили ветерани АТО/ООС у різних кутках України, серед найпопулярніших – відкриття і робота закладів харчування (піцерії, кав’ярні тощо), пошив одягу, вироблення сувенірів (від шкіряних виробів до ювелірної продукції), виготовлення екологічно чистих іграшок і фермерство. У Києві експерти неурядової Української соціальної академії і ветерани, які мають успішне підприємництво, розповіли про свій досвід ветеранам, які лише готуються розпочати власну справу.

Смачні піци від мережі закладів харчування Pizza Veterano, нижня білизна і шкарпетки від компанії Regata Club, серед засновників якої ветеран АТО Олександр Матяш, вироби з бісеру від ветерана Андрія Музиченка (Живущого) тощо – це лише кілька напрямків, за якими створили і розвивають власний бізнес ветерани бойових дій на сході України. Підприємці-ветерани для взаємної підтримки, захисту своїх прав та мотивації тих, хто лише планує розпочати власну справу, створили Асоціацію ветеранів-підприємців.

Серед бізнесменів-початківців – ветеран АТО, інженер із Сум Ігор Мироненко: повернувшись з армійської служби 2015 році, Мироненко вирішив здійснити свою мрію і зайнятись конструюванням велотехніки. «Технічна думка», за словами Мироненка, тяжіла до так званих «лежачих велосипедів», яких потребують у процесі спортивної реабілітації бійці з важкими пораненнями або ампутованими нижніми кінцівками. А виробляють в Україні такі велосипеди буквально кілька осіб (компаній), каже ветеран.

Окрім «лежачих велосипедів», в асортименті створеної Мироненком «Відкритої майстерні bobry.in.ua» – дерев’яні і диктові «збірні конструкції», такі, як будиночки для ляльок, іграшки тощо. У роботі майстер використовує, серед іншого, деталі, зроблені на 3D-принтері.

«Якщо говорити про велосипед, то це не унікальна модель, я для неї використав вузли різних веломоделей, частину їх купував через інтернет. Для збирання велосипеда потрібне місце, якого в мене не було, доки друзі не надали допомогу: я переїхав у гараж одного з них, де і роблю своїх «бобрів», – розповідає Мироненко про свій проект у розмові з Радіо Свобода.

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Уповноважений президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко прокоментував Радіо Свобода ініціативу виробляти «лежачі велосипеди»: «Це дуже актуально, надзвичайно потрібно і неймовірно круто!».

Ветеран-тренер для бізнесмена-початківця

Виконавчий директор Української соціальної академії Петро Дарморіс в інтерв’ю для Радіо Свобода зазначає: ветеранові, який хоче розпочати бізнес, важливо знати про успішні підприємницькі проекти інших ветеранів – засновників (власників) успішних підприємств або компаній. Цільова аудиторія проекту підтримки ветеранського бізнесу – це люди, які пройшли війну, і члени їхніх родин.

​Ветерани, отримавши бойовий досвід на Донбасі, часто вирішують розпочати нове життя із власної справи, каже Дарморіс.

З нашими слухачами-початківцями наразі працюють ветерани, які мають успішну «бізнес-історію

«Подивіться: ветерани відкривають кав’ярні, майстерні, започатковують креативні й освітні проекти. Наше завдання – допомогти їм стати професіоналами, показати важливість їхніх підприємств не лише для них, а для українського суспільства. З нашими слухачами-початківцями наразі працюють ветерани, які мають успішну «бізнес-історію», – розповідає Дарморіс.

Таким чином, успішний ветеран-бізнесмен стає не лише «наочним прикладом» для ветерана, який розпочинає бізнес, а і його тренером, чи то ментором, каже експерт.

Власна справа як реабілітація

Повертаючись із війни, учасник бойових дій доволі часто змінює місце роботи, напрямок діяльності тощо. Тож бажання зайнятися власною справою і працювати на себе, а не на когось, для ветеранів АТО цілком природне й логічне, це для них також своєрідна реабілітація, зауважує психолог Олена Нагорна. За її словами, ветерани мають «величезний потенціал для успішного ведення власної справи.

Ветерани мають навички швидшого реагування на змінені обставини, а ще в них більша готовність ризикувати

«Ветерани мають навички швидшого реагування на змінені обставини, а ще в них більша готовність ризикувати – а отже, вони більш відкриті до інновацій у бізнесі, ніж люди без такого досвіду. До того ж, досвід планування операцій дуже допомагає при складанні та реалізації бізнес-плану», – каже Нагорна.

Звісно, є й можливість зазнати невдачі або навіть банкрутства. Але цей ризик для ветерана значно менший, ніж ризик скотитися на соціальне «дно» від бездіяльності або зазнати психічного розладу, зазначають фахівці.