У Києві провели акцію «Майстерня добра»: виготовлені подарунки відправлять на Донбас

У суботу в Києві працювала благодійна «Майстерня добра» – доброчинний захід, який ініціювали благодійна спільнота «Волонтерська сотня «Доброволя», ветерани бойових дій на сході України та митці.

Гасло акції – «Україна – це ми!», а виготовлені під час її проведення подарунки незабаром вирушать на схід України, на підконтрольну Києву частину Донбасу.

Як повідомила Радіо Свобода керівник «Волонтерської сотні», ініціатор «Майстерні добра» Наталя Воронкова, мета акції – підтримати і подарувати «краплину добра» у Великодні свята людям, які цього потребують – дітям-сиротам, людям літнього віку, родинам загиблих бійців. Великодні «кошики добра» будуть передані українським військовим та медикам у зону ООС, зазначила вона.

«Сьогодні ми, активна спільнота, виготовляємо і передаємо на Донбас Великодні подарунки і гостинці. У «Майстерні добра» можна розписати писанки, зробити свою унікальну ляльку, а також намалювати янгола-охоронця, «адресатом» якого буде військовий медик, який рятує життя наших оборонців», – зазначила Воронкова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, також під час роботи «Майстерні добра» усі охочі взяли участь у майстер-класах із виготовлення декоративних квітів для оформлення інтернатів і шкіл на Донбасі, а також підписали кілька сотень Великодніх привітальних листівко для українських вояків і для дітей-мешканців населених пунктів поблизу лінії розмежування на Донбасі.