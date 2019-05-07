Радник Зеленського вважає нового командувача Об’єднаних сил «гідним, професійним генералом»

Новий командувач українських Об’єднаних сил на Донбасі Олександр Сирський є «гідним, професійним генералом», заявив радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Це абсолютно нормальне призначення. Я знаю генерала Сирського, це гідний, професійний генерал і людина. У нього є відповідна освіта і досвід. Колись, у 2006 році, ми почали формувати Об'єднане оперативне командування, й особисто пропонував його на посаду начальника штабу Об'єднаного оперативного командування, нового органу управління в Збройних силах», – сказав Апаршин.

Водночас він не розуміє, чому чинний президент України Петро Порошенко замінив командувача Об’єднаних сил уже після поразки на виборах.

«Можна ж це було зробити раніше», – заявив радник Зеленського.

Апаршин не виключає, що екс-командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв зможе отримати іншу посаду, оскільки він «бойовий український генерал, який пройшов війну, має величезний досвід».

Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сирського командувачем Об’єднаних сил 6 травня. Перед початком збройного конфлікту на Донбасі Олександр Сирський був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. На початку 2015 року Сирський займав посаду першого заступника керівника Антитерористичної операції. Указом президента в 2016 році став генерал-лейтенантом. Сергій Наєв з березня 2018 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС України та командир Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Навесні 2018 року Антитерористична операція (АТО) була замінена на операцію новостворених Об’єднаних сил (ООС), командувачем яких став Сергій Наєв.