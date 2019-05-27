Командувач ООС повідомив Зеленському, що ситуація на Донбасі контрольована

Командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський розповів президенту України Володимиру Зеленському, що ситуація в зоні збройного конфлікту контрольована.

«Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил ­– контрольована», – заявив Сирський під час наради із Зеленським на Донеччині.

27 травня Зеленський вперше як президент здійснив поїздку на передову на Донбасі. Він оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щасті на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.