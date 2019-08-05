Джемілєв разом із Зеленським поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом

Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента України Володимира Зеленського до Туреччини 7-8 серпня. У рамках візиту запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української і кримськотатарської громад, повідомив Джемілєв в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн… Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму – ред.)», – зазначив Джемілєв.

За його словами, необхідно також обговорити питання українських політичних в’язнів і їх становище в анексованому Криму і в Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

«Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібен тиск всієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна і ситуація не дуже хороша», – додав він.

Раніше про планований візит Зеленського в Туреччину повідомила пресслужба президента України.

Джемілєв заявляв, що кримські татари, незважаючи на опозицію до нової влади, не налаштовані вороже і мають намір допомагати «тримати курс на євроатлантичну інтеграцію».