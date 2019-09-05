Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав «неприйнятною» ситуацію, коли Туреччина й інші країни, що розвиваються, не мають права мати ракети з ядерними боєголовками.

На виступі в турецькому місті Сівас перед прихильниками владної партії 4 вересня Ердоган поскаржився, що держави, які вже мають ядерну зброю, чинять активний тиск на інших із тим, щоб не допустити набуття ними військових ядерних технологій.

При цьому Ердоган не уточнив, чи збирається Анкара купувати або розробляти збройові ядерні технології.

Туреччина підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в 1980 році.

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Заяви президента Туреччини прозвучали на тлі напруженості відносин між Анкарою і Вашингтоном у зв’язку із закупівлею Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. У відповідь США пригрозили санкціями, проте Ердоган заявив, що російське озброєння йому потрібно для оборонних цілей і що він готовий розглянути варіанти закупівель схожих американських систем ПРО, якщо вони будуть запропоновані на аналогічних умовах.

Туреччина давно стверджує, що їй терміново потрібні системи протиповітряної оборони для протидії загрозі безпеки через громадянську війну в сусідній Сирії.