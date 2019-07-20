США висловили Анкарі свою думку щодо закупівлі Туреччиною російських ЗРК

У Сполучених Штатах Америки висловили безпосередньо Анкарі свою думку з приводу закупівлі Туреччиною зенітно-ракетних комплексів С-300 виробництва Росії. Державний секретар США Майк Помпео висловив розчарування своєї країни з цього приводу в телефонній розмові з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомили в Державному департаменті.

За даними агентств, це був, мабуть, перший прямий контакт на такому високому рівні між Вашингтоном і Анкарою від перших повідомлень про початок прибуття перших російських ЗРК до Туреччини 12 червня, хоча США вже багато разів висловлювали різку критику такого кроку Туреччини.

Плани Туреччини, члена НАТО, закупити новітні ЗРК в Росії, що є потенційним противником Північноатлантичного союзу, викликали гостре невдоволення в НАТО і у США, які наголошують, що російські системи несумісні з системами НАТО і поставлять літаки країн-членів під загрозу.

Вашингтон також заявляв, що закупівля російських комплексів автоматично призведе до запровадження санкцій проти Туреччини, а також зірве замовлення Анкари на закупівлю понад ста передових американських бойових літаків F-35.

Наразі не ясно, про які саме санкції може йтися і чи будуть вони взагалі. Минулого тижня президент США Дональд Трамп уже заявляв, що ще не відомо, чи буде Вашингтон запроваджувати ці санкції. «Це дуже, дуже важка ситуація з багатьох причин», – заявив він.

Ідеться про те, що Туреччина нині виробляє цілу низку складових для цих літаків, і необхідність знайти альтернативних поставників може підвищити вартість програми, за деякими оцінками, принаймні на 500 мільйонів доларів.

Уже цього тижня у Вашингтоні низка законодавців від Республіканської і Демократичної партій заявляла, що Трамп має виконати свої перші заяви і таки запровадити санкції проти Туреччини відповідно до законодавства США, яке передбачає покарання за ведення справ із російськими військовими.