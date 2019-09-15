Туреччина заявила про завершення другої партії поставок ракетних комплексів С-400

Туреччина отримала всі компоненти другої партії російських зенітних ракетних систем С-400, повідомляє турецьке МЗС. Москва інформацію про завершення поставок поки не підтвердила.

Усього за контрактом Анкара отримає від Москви чотири дивізіони зенітно-ракетних комплексів. На озброєння Туреччини вони надійдуть у квітні наступного року. До цього часу Росія обіцяє навчити турецьких військових ними керувати.

Перший етап поставок C-400 завершився у липні цього року. Поставки деталей ракет в Анкару продовжилися 27 серпня.

Проти поставок комплексів виступають США. Вони вказували, що С-400 несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

«США та інші партнери по F-35 згодні з рішенням усунути Туреччину від програми і почати процес офіційного виключення Туреччини», – заявила раніше Еллен Лорд, заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

Туреччина також замовила понад 100 літаків F-35 на 1,4 мільярда доларів для використання у військових цілях, і представники США заявляють, що угода буде заблокована через придбання російських С-400.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це «несправедливим» кроком.