Сенат США затвердив кандидатуру Саллівана на посаду посла в Росії

Сенат США 12 грудня затвердив кандидатуру Джона Саллівана на посаду посла в Росії. На підтримку кандидатури, внесеної президентом Дональдом Трампом, висловилися 70 сенаторів, серед них були і республіканці, і демократи, проти були 22.

Колишній посол Джон Гантсман пішов з посади в жовтні, після чого в Сенат була внесена кандидатура Саллівана. Раніше він був заступником держсекретаря. Салліван не є кар’єрним дипломатом, за освітою він юрист із великим досвідом роботи на державній службі.

На слуханнях у Сенаті перед затвердженням його кандидатури Салліван критикував Росію, крім іншого, за анексію Криму і втручання у вибори в США в 2016 році. Він також висловлювався проти спорудження газопроводу «Північний потік-2», називаючи його загрозою енергетичній безпеці Європи. При цьому він визнавав, що Москва близька до реалізації проєкту.

Палата представників Конгресу напередодні схвалила військовий бюджет США, в якому передбачені санкції проти компаній, що займаються спорудженням цього газопроводу до Німеччини. Сенатор Тед Круз, виступаючи в Сенаті 12 грудня, закликав колег якомога швидше схвалити цей законопроєкт і направити його на підпис президенту. За словами Круза, ще є можливість зупинити будівництво газопроводу за допомогою санкцій, якщо діяти швидко. За оцінками, залишилося укласти від 100 до 150 кілометрів труб, ця робота може бути завершена вже в січні.