Трамп закликав Москву «врегулювати конфлікт в Україні»

Президент США Дональд Трамп застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від будь-яких «спроб втручатися» у вибори в США та «закликав Москву врегулювати конфлікт з Україною», йдеться в повідомленні Білого дому про зустріч американського президента і російського міністра 10 грудня у Вашингтоні.

Трамп також наголосив на підтримці «ефективного глобального контролю над озброєннями», який включав би не лише Росію, але і Китай.

Трамп попросив Росію про підтримку щодо запобігання розробці Іраном ядерної зброї та забезпечення ядерного роззброєння Північної Кореї.

Візит Лаврова відбувся на наступний день після того, як у Парижі відбулися чотиристоронні переговори між Росією, Францією, Німеччиною та Україною для розв’язання конфлікту на Донбасі.

Держсекретар США Майк Помпео також зустрівся з Лавровим 10 грудня. Сторони показали, що є мало ознак прогресу у ключових питаннях, що гальмують відносини між США та Росією. Однак Помпео висловив сподівання, що це зміниться.

Помпео та Лавров обговорили широкий спектр міжнародних та двосторонніх питань, включаючи денуклеаризацію Північної Кореї, зміну керівництва у Венесуелі, мир в Україні, а також втручання Росії у вибори у США в 2016 році та майбутнє договорів щодо ядерної зброї.

Лавров і тодішній посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк зустрічалися в Білому домі з президентом Дональдом Трампом у травні 2017 року, перш ніж Помпео обійняв посаду держсекретаря.