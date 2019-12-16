Компанія Nord Stream 2 просить у Німеччини дозволу будувати газопровід узимку

Компанія Nord Stream 2, яка є оператором газопроводу «Північний потік-2», просить дозволу у німецької влади продовжити будівництво біля північного узбережжя Німеччини в зимові місяці. Цю заявку розгляне Федеральне управління з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі, пише газета Bild.

Дозвіл необхідний, оскільки біля балтійського узбережжя Німеччини зимують окремі види птахів, і будівництво газопроводу може зашкодити їм. Один із місцевих екологічних активістів Кім Детлофф уже заявив, що «Північний потік-2» споруджуватиметься там, де з січня до березня очікується поява одного мільйона качок та інших водоплавних.

Як повідомляє Deutsche Welle, бажання будувати трубопровід взимку у Nord Stream 2 аргументували тим, що роботи затягнулися через тривале очікування дозволу від Данії. У Копенгагені погодилися надати право проводити газопровід у виключній економічній зоні країни лише наприкінці жовтня.

Bild вказує, що «Північний потік-2» розраховують добудувати до запровадження санкцій США, які загрожують компаніям, що надають судна для укладання труб під водою. Спочатку передбачалося, що будівництво завершиться до кінця 2019 року. Офіційно про нові терміни завершення будівництва не говорилося.

13 грудня з проханням до США не запроваджувати санкції звернувся міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. За його словами, йдеться про фактичне втручання Вашингтона в справи країни.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу, містяться в законопроекті про оборонні витрати Сполучених Штатів, який, як очікується, буде схвалений у найближчі дні.

Основним об’єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладку труб по дну моря, зокрема, швейцарської компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2».

Цей проект критикується Сполученими Штатами і кількома європейськими країнами, в тому числі Україною, які вважають, що він підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.