МЗС Німеччини засудило схвалення у США санкцій з метою блокування «Північного потоку-2»

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав «іноземним втручанням» схвалення Палатою представників Конгресу США документу, який передбачає санкції проти ключових підрядників, що беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

«Рішення щодо європейської енергетичної політики ухвалюють в Європі, а не у США. Зовнішнє втручання і екстериторіальні санкції ми принципово відкидаємо», – написав Маас у твітері 12 грудня.

Натомість влада України схвально відгукнулася про рішення США.

«Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій проти спорудження «Північного потоку-2». Це політичний проєкт, що підриває енергетичну безпеку Європи», – написав у твітері Офіс президента Володимира Зеленського.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила документ, який передбачає санкції проти ключових підрядників, які беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Очікується, що затвердження бюджету відбудеться до того, як Конгрес піде на канікули наприкінці місяця.

Основним об'єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладання труб на дні моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2», за яким у Німеччину надходитиме російський природний газ.

Цей проєкт критикується Сполученими Штатами і кількома європейськими країнами, які вважають, що він підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.

Один з ініціаторів нових санкцій сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що новий законопроєкт, якщо він буде затверджений, сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності Європи і позбавить Росію мільярдів доларів доходів, які «використовуються для розпалювання російської агресії».

Згідно із законопроектом, Держдепартамент протягом 60 днів має подати список компаній, що займаються укладанням труб. Їм дається 30 днів на згортання цих робіт. За даними «Газпрому», на завершення укладання останнього підводного відрізка газопроводу буде потрібно близько п'яти тижнів. Pioneering Spirit відіграє ключову роль у спорудженні трубопроводу. Представник Держдепартаменту повідомив, що відповідна доповідь буде спрямована Конгресу впродовж тижня, що, за розрахунками авторів законопроекту, дозволить запровадити санкції до завершення робіт з підводного укладанні труб. Однак законопроєкт ще має бути затверджений Сенатом і підписаний президентом Трампом.