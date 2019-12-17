Сенат США схвалив санкції для блокування «Північного потоку-2»

Сенат США 17 грудня підтримав законопроєкт, який передбачає санкції проти ключових підрядників, що беруть участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2». За документ проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США – Палата представників. Документ набере сили після підписання його президентом Дональдом Трампом.

На рішення Палати представників схвально відреагувала влада України, Німеччина ж назвала такий крок «іноземним втручанням».

«Північний потік-2» критикують США і кілька європейських країн, у тому числі Україна, які вважають, що цей проєкт підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.