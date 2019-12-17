Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 грудня 2019, Київ 22:02
Новини | Міжнародні

Сенат США схвалив санкції для блокування «Північного потоку-2»

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати США

Дивитись коментарі

Сенат США 17 грудня підтримав законопроєкт, який передбачає санкції проти ключових підрядників, що беруть участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2». За документ проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США – Палата представників. Документ набере сили після підписання його президентом Дональдом Трампом.

Держдепартамент протягом 60 днів має подати список компаній, що займаються укладанням труб. Їм дається 30 днів на згортання цих робіт
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Страх України, опір США і німецький лобізм. Чи завадять санкції запустити «Північний потік-2»?

На рішення Палати представників схвально відреагувала влада України, Німеччина ж назвала такий крок «іноземним втручанням».

«Північний потік-2» критикують США і кілька європейських країн, у тому числі Україна, які вважають, що цей проєкт підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.

Під час акції «Червоні лінії для Зе». Київ, 8 грудня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Газовий зашморг від Путіна. Президент Росії блефував на переговорах із Зеленським

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG