Новий раунд переговорів про транзит російського газу до ЄС відбудеться 19 грудня – Шефчович

Представник Єврокомісії на тристоронніх переговорах між Україною, Росією та Європою Марош Шефчович повідомив, що переговори про продовження транзиту газу через територію України після закінчення 2019 року відбудуться 19 грудня.

«З нетерпінням очікую на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Слушний час надіслати позитивний сигнал ринкам та споживачам», – вказав Шефчович у твітері.

13 грудня у Відні відбувся останній раунд переговорів про транзит газу, в них брали участь представники «Нафтогазу», компанії-оператора газотранспортної системи України та російського «Газпрому». «Поки зарано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію», – повідомляв Вітренко за підсумками переговорів.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.