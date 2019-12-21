Швейцарська компанія припинила участь у будівництві «Північного потоку-2» через можливі санкції США

Швейцарська компанія Allseas повідомила про припинення участі у будівництві «Північного потоку-2» через ухвалення оборонного бюджету США, що передбачає санкції за участь у цьому будівництві.

«Allseas діятиме відповідно до норм законодавства та очікує вказівок, що містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз’яснення від відповідного органу США», – мовиться у заяві на сайті компанії від 21 грудня.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила документ, який передбачає санкції проти ключових підрядників, які беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Сенат Конгресу США 17 грудня підтримав законопроєкт. Він набув чинності після того, як документ підписав увечері 20 грудня президент Дональд Трамп.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законі про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Основним об’єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладання труб на дні моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2», за яким у Німеччину надходитиме російський природний газ.