Двоє колишніх дипломатів США критикують нові санкції проти «Північного потоку-2»

Двоє колишніх послів Сполучених Штатів розкритикували намір Конгресу накласти санкції на компанії, які будують російський газогін «Північний потік-2» як такі, що посварять Вашингтон із союзником по НАТО Німеччиною. Натомість вони пропонують карати Росію за відмову від транзиту газу через Україну.

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Колишній посол Деніел Фрід був координатором Держдепартаменту з питань санкцій і працював над санкційною політикою США проти Росії після анексії Криму. Наразі відставний дипломат заявив 19 грудня на конференції центру Atlantic Council у Вашингтоні, що запровадження санкції проти підрядників «Північного потоку-2» «протиставляє США Німеччині», а не Росії.

На думку Фріда, Німеччина «помилилася», погодившись на будівництво газопроводу.

«Але це не означає, що проблема в німцях. Проблема в Кремлі, в їхній агресії та використанні палива як інструменту тиску», – сказав він.

Якщо ж ситуація виллється в протистояння між США та Німеччиною через дії Росії, це означатиме, що Вашингтон, програв, стверджує дипломат.

Із ним погоджується колишній посол Річард Морнінгстар, який працював спеціальним послом Державного секретаря в Євразії з питань енергетики за часів президентства Обами. Замість санкцій Морнінгстар пропонує використати непевність, яку викликає перспектива запровадження цих обмежень, аби укласти угоду з Німеччиною та Євросоюзом щодо інших заходів.

«Якщо ця непевність може привести нас до певної угоди – можливо, з ймовірністю санкцій – це міг би бути істотний результат», – припустив дипломат.

Фрід та Морнінгстар вважають, що США мали б натомість запровадити санкції проти російської державної енергетичної компанії «Газпром» санкції (наприклад, обмеження на її борги, капітал та потреби в технологіях), якщо Росія знизить обсяги транзиту через Україну нижче за певний рівень.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила документ, який передбачає санкції проти ключових підрядників, які беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Ці два газогони в разі початку їх роботи потенційно можуть дозволити Кремлю відмовитися від транзиту через Україну, який приносить Києву близько 3 мільярдів доларів щорічно.

Згідно із законопроектом, Держдепартамент протягом 60 днів має подати список компаній, що займаються укладанням труб. Їм дається 30 днів на згортання цих робіт. За даними «Газпрому», на завершення укладання останнього підводного відрізка газопроводу буде потрібно близько п'яти тижнів. Pioneering Spirit відіграє ключову роль у спорудженні трубопроводу. Представник Держдепартаменту повідомив, що відповідна доповідь буде спрямована Конгресу впродовж тижня, що, за розрахунками авторів законопроекту, дозволить запровадити санкції до завершення робіт з підводного укладанні труб. Однак законопроєкт ще має бути затверджений Сенатом і підписаний президентом Трампом.