Росія виплатить Україні 3 млрд доларів боргу перед «Нафтогазом» – Єрмак

Під час переговорів у Мінську представник Росії погодився виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу перед «Нафтогазом» за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це у коментарі «Громадському» заявив помічник президента України Андрій Єрмак».

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу», – заявив Єрмак.

Він додав, що борг «Газпром» виплатить грошима.

Про досягнення домовленостей у Мінську повідомили у Офісі президента України. Подробиці мають розповісти на брифінгу 21 грудня.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.