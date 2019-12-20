Газові переговори України і Росії почалися в Мінську

Черговий раунд тристоронніх газових переговорів почався 20 грудня в столиці Білорусі Мінську. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, міністр енергетики України Олексій Оржель прибув до Мінська о 14:00 за місцевим часом.

В аеропорту його зустрічав посол України Ігор Кизим. Журналісти встигли спитали міністра, чи є надія знайти порозуміння на переговорах, він відповів, що «надія завжди є».

Потім Оржель відбув в одну з приміських резиденцій, де його чекав голова російського «Газпрому» Олексій Міллер.

Ще до обіду планувалося, що за підсумками перегорів сторони проведуть брифінг для преси, але пізніше стало відомо, що брифінг скасували.

Неофіційно відомо, що переговори проходять в елітному готельному комплексі «Сябри» (Друзі) під Мінськом у закритому форматі.

Посольства України й Росії у Мінську ніяких коментарів не надають, пресслужба «Газпрому» також відмовляється від офіційних коментарів.

У Міністерстві енергетики і захисту довкілля України раніше повідомили, що Єврокомісія братиме участь у переговорах в онлайн режимі.

У відомстві розповіли, що напередодні в столиці Німеччини Берліні вдалося досягти принципових домовленостей про деталі нового договору на транспортування газу.

«Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно – зменшенню ціни на газ», – заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

«Газпром», зі свого боку, заявляє, що переговори в Мінську будуть «не технічними».

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.