Тристоронні газові переговори відбудуться 20 грудня в Мінську – Міненергетики

Черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться 20 грудня в столиці Білорусі Мінську, повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

У відомстві розповіли, що напередодні в столиці Німеччини Берліні вдалося досягти принципових домовленостей про деталі нового договору на транспортування газу.

«Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно – зменшенню ціни на газ», – заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

«Газпром», зі свого боку, заявляє, що переговори в Мінську будуть «не технічними».

«Рівень високий. Від «Газпрому» – [голова компанії Олексій] Міллер», – розповіли в холдингу.

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.