Рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу є політичним – Путін

Рішення Стокгольмського арбітражу за позовом «Нафтогазу України» про стягнення 3 мільярдів доларів з «Газпрому» має політичний характер, заявив президент Росії Володимир Путін 19 грудня на щорічній підсумковій пресконференції в Москві.

«Рішення суду є, це правда, ми повинні з цього виходити. Ми будемо виходити з цього і будемо шукати прийнятне для всіх рішення, в тому числі і для України. Як я вже багато разів говорив, попри будівництво нових інфраструктурних об'єктів, таких як «Північний потік-1», «Північний потік-2», «Турецький потік», будемо зберігати транзит через Україну», – сказав Путін.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів. Росія оскаржує це рішення.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».