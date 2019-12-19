Шефчович: Україна та Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу

Україна та Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу. Про це журналістам у Берліні заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Досягнуті нами принципові домовленості завтра обговорять у столицях», – сказав представник Єврокомісії, зазначивши, що це «позитивні новини для Європи, Росії та України»

Результати сьогоднішньої зустрічі представників України, Євросоюзу та Росії мають схвалити офіційні Київ та Москва.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко підтвердив напрацювання «основних принципів угод».

Напередодні переговорів голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.