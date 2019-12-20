Газові переговори у Мінську між Україною та Росією завершилися підписанням протоколу

У спортивно-стрілковий базі «Сябри» під Мінськом завершилися переговори представників України та Росії щодо транзиту газу до Євросоюзу.

Російські агентства повідомляють, що сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог, повідомив журналістам представник «Газпрому».

Газові переговори України і Росії пройшли в атмосфері секретності, брифінг для преси за їх підсумками був скасований. Хоча коло спортивно-стрілкового центру «Сябри» за 20 кілометрів від Мінська учасників переговорів чекали коло 20 журналістів з Росії та України.

Переговори тривали 6 годин, від України в них брав участь міністр енергетики Олексій Оржель, від Росії – голова «Газпрому» Олексій Міллєр.

Раніше про досягнення домовленостей у Мінську повідомили у Офісі президента України. Подробиці мають розповісти на брифінгу 21 грудня.

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.