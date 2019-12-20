Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту газу – Офіс президента

Представники України, Європейської комісії та Росії досягли 20 грудня «остаточної домовленості з принципових позицій» щодо транзиту російського газу українською територією. Про це повідомили у Офісі президента України.

В ОП анонсували більше подробиць на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який запланований на 21 грудня.

Напередодні в столиці Німеччини Берліні вдалося досягти принципових домовленостей про деталі нового договору на транспортування газу. Новий їх раунд переговорів пройшов сьогодні у Мінську.

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.