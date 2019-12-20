Росія погодилася виплатити Україні 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу – ЗМІ

Росія погодилася виплатити України три мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, повідомило агентство Reuters та російські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, ця виплата має стати частиною угоди за результатами переговорів Росії та України про транзит газу.

«Нафтогаз України» у відповідь на прохання Радіо Свобода підтвердити чи спростувати інформацію порадив написати запит.

Стокгольмський арбітраж

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів. Росія оскаржує це рішення.

19 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що необхідно «виходити» з рішення Стокгольмського арбітражу і «шукати прийнятне для всіх рішення, в тому числі і для України».

Транзит газу

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Увечері наступного дня переговорники повідомили, що їм вдалося досягти принципових домовленостей про деталі нового договору на транспортування газу.