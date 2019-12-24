Газових контрактів із Росією ще немає – Вітренко

Українська і російська сторони продовжують переговори про параметри газових домовленостей, які діятимуть із 1 січня 2020 року. Про це повідомив виконавчий директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Я не можу зараз «розкривати всі карти». У нас триває складне узгодження контрактів, і поки вони не підписані, я не можу бути повністю відвертим, щоб не погіршити нашу позицію», – вказав високопосадовець на своїй сторінці у фейсбуці.

Він наполягає, що транзит газу є також і питанням безпеки України.

«Коли Україна забезпечує транзит газу до Європи, Європа має більшу зацікавленість у тому, щоб захищати інтереси України на міжнародній арені. Можливо, комусь це здається перебільшенням, але транзит газу також є запобіжником від повномасштабної військової агресії Російської Федерації», – твердить Вітренко.

У Берліні 20 грудня підписали протокол представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому». Сторони попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​

Водночас у протоколі не йдеться про позови проти Росії як держави: наприклад позов «Нафтогазу» щодо активів, втрачених в нині окупованому Кремлем Криму.

«За умови виконання у повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього протоколу сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну із урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NCG) за винятком обґрунтованої знижки з огляду на обсяг таких поставок», – йдеться в протоколі.

«Нафтогаз» повинен забронювати в «Оператора ГТС України» потужності газотранспортної системи для транзиту 65 мільярдів кубічних метрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів – з 2021 по 2024 рік.