Радіо Свобода Daily: Україна і Росія досягли домовленості про транзит газу

«Зійшлися посередині»: Вітренко оцінив угоду з «Газпромом»

Складним для всіх сторін компромісом назвав договір про транзит газу із російським «Газпромом» виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Газпром» хотів один рік, ми – десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності – теж приблизно посередині між тим, що пропонував «Газпром», і що хотіли ми», – оцінив високопосадовець результати домовленостей.

Вітренко також назвав перемогою згоду російської сторони виконати рішення Стокгольмського арбітражу.

«3 мільярди доларів «живими грошима» до кінця цього року. Таким чином у повній мірі буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу за транзитною справою. Тут повна перемога», – зазначив виконавчий директор «Нафтогазу».

Протокол по газових переговорах читайте тут.

Від волонтерських легковиків до броньовиків: на чому пересуваються військові на шостому році війни

Шкільні автобуси, переобладнані волонтерські джипи, прості цивільні легковики – на початку війни українські військові в зоні бойових дій переміщалися на чому доведеться.

Захисту ні від куль, ні від мін не було. Як змінилася ситуація за шість років війни? Скільки броньовиків отримала армія? Що це за машини? І як їх використовують у військах? Військовий транспорт ЗСУ вивчали журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Чи можуть США зупинити «Північний потік-2»? Думки американських експертів

Росія на 90% завершила зведення трубопроводу «Північний потік-2». Це – один із головних її козирів у переговорах з Києвом, адже технічно дає їй можливість припинити транзит газу через Україну.

США послідовно виступають проти цього проєкту. Цього тижня Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти осіб і компаній, залучених до реалізації проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік». Санкції вступили в силу після підписання президентом Дональдом Трампом.

Санкції накладаються на судна, які займаються прокладанням труб на глибині понад 30 метрів, а також іноземних осіб, які продавали чи надавали в оренду ці судна для реалізації проєкту. Що кажуть про санкції експерти? Читайте тут.

Глузман: Зеленський – не цинік, він розгубився

«Я голосував за Володимира Зеленського», – не приховує свого вибору психіатр, правозахисник Семен Глузман. Одна з причин цього – несприйняття ним політики Петра Порошенка. Але оцінюючи перше півріччя президента Зеленського, Глузман констатував: той розгубився.

Зеленський – не цинік і зокрема робить усе можливе, щоб дистанціюватися від впливу Ігоря Коломойського. Однак даються взнаки погані радники, брак діалогу з виборцями і багато невирішених проблем. І поки що президент не може їх вирішити, зауважив Семен Глузман. Він також оцінив зміни у МОЗ після відставки Уляни Супрун.

Читайте та дивіться велике інтерв'ю з ним.

Під час обшуків у фітнес-клубі «5-й елемент» виявили приховані камери – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення під час обшуків у спортивному клубі «5-й елемент» лінз відеокамер, вмонтованих в елементи вентиляції та сигналізації у роздягальнях і під’єднаних до мережевого кабелю.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані», – мовиться у повідомленні.

Обшуки у цьому фітнес-клубі відбулися 20 грудня. Речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода заявила, що обшуки в фітнес-клубі «5-й елемент» та ще за «деякими адресами» відбувались в межах досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях.

На кордоні з Польщею утворилися «святкові черги» – ДПСУ

На кордоні України з Польщею утворилися «святкові черги», повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України. Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика». Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому», – розповіли в ДПСУ.

У відомстві рекомендують моніторити ситуацію на кордоні на офіційних інтернет-ресурсах української та польської прикордонних служб і обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску.

Город в коробці. Як заробляють норвезькі підлітки

Салат – з балкону, помідори – з міського парку. Норвежці масово захопилися міським фермерством. Одні вирощують овочі на балконах, інші розповсюджують своє хобі на ціле місто. Так, у столиці країни, Осло, клумби з городиною створюють прямо у парках.

Муніципалітет таку ініціативу заохочує фінансово та купує коробки з городиною для міських майданчиків. Міська влада робить це з двох причин: по-перше – кожен житель міста отримує можливість безкоштовно поласувати свіжою городиною; по-друге – муніципалітет, таким чином, створює робочі місця для підлітків.

Компанія, котра забезпечує Осло клумбами з городиною, працевлаштовує виключно підлітків. Про міське фермерство соціального спрямування розповідають журналісти Радіо Свобода.​

У Дніпрі вперше за пів століття відмовились від живої головної ялинки в парку

У Дніпрі вперше за пів століття відмовились від живої «ялинки», створеної з сосен, у центральному парку імені Глоби. Багато років поспіль (із 1970-х років) ця ялинка – єдина в Україні, створена з тисяч натуральних хвойних дерев, з унікальним обертовим механізмом – слугувала головною міською ялинкою. Її висота становила 26 метрів.

Цього року на її місці в парку встановили інсталяцію у вигляді конуса однієї з іноземних кондитерських фірм. А головною ялинкою міста є штучна 26-метрова ялинка в центрі, на Європейській площі, яку відкрили 21 грудня ввечері.

Відсутність традиційної «живої» ялинки в парку міський голова Борис Філатов пояснив турботою про довкілля.

У відкритті ялинки та новорічного містечка взяло участь понад шість тисяч людей, повідомили в мерії Дніпра.

Бережіть ліс – поставте штучну ялинку!

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